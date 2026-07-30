Paro Nacional: qué servicios no funcionan el 3 de agosto en Argentina

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para este lunes 3 de agosto en reclamo ante la caída del poder adquisitivo, los despidos y el demantalamiento de organismos públicos. La medida de fuerza contará con una movilización hacia el Ministerio de Economía y afectará diferentes servicios estatales.

“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei", reclamó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al anunciar el paro en redes sociales.

Cómo imparta el paro nacional: qué servicios no funcionan este lunes

La medida de fuerza coincide con el paro docente del lunes y, al ser de trabajadores del Estado, afectará a los servicios públicos de todo el país, especialmente a los servicios esenciales: la atención al público en organismos estatales, ya sean sedes de ministerios, secretarías y dependencias, operará con esquemas reducidos o sin atención presencial.

La Administración Pública Nacional tendrá diferentes niveles de adhesión, mientras que los hospitales públicos mantendrán las guardias mínimas para urgencias. Si bien la medida de fuerza no afectaría a trenes, colectivos, ni subtes, la movilización podría dificultar el tránsito en las cercanías de la sede del Ministerio de Economía.

Además, ese mismo día, los docentes convocaron a un paro de 24 horas en lo que estaba previsto como la fecha de la vuelta a clases en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, se replicará en todo el país y afectará a alumnos de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Todavía evalúan desde ATE la posibilidad de marchar junto al sindicato docente CTERA. La movilización además será en defensa de las cajas de jubilaciones provinciales.

Pérdida salarial, vaciamiento y despidos: los reclamos de ATE

Entre las principales causas del reclamo se encuentra pérdida salarial de estatales provocada, según el sindicato, por las paritarias acordadas por debajo de la inflación. En los primeros seis meses de 2026, los aumentos para la Administración Pública Nacional acumularon un 12,9%, mientras que la inflación alcanzó el 16,9% durante el mismo período. ATE advirtió que desde la asunción de Javier Milei, además, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales nacionales cayó un 44%.

“En los últimos dos años y medio, el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización”, apuntó Aguiar.

Y lamentó: “Además, continúan los despidos y el desmantelamiento de distintos organismos y empresas del Estado. Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad". "Tenemos que ponerle límites al Gobierno, impedir que cumpla con su anunciado plan de destrucción y para ello los empleados públicos tenemos que definir la continuidad y profundización de nuestro plan de acción”, pidió el secretario.

El paro nacional será previo a la Jornada Nacional de Lucha, ya definida por la asociación, la que se realizará una movilización el 7 de agosto, Día de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.