EXCLUSIVA-Los hutíes evalúan cobrar tasas a los buques que naveguen por el mar Rojo, según fuentes

Una vista aérea muestra la costa del mar Rojo, vista desde la ventanilla de un avión antes de aterrizar, en Marsa Alam, Egipto

Por Jonathan Saul, Parisa Hafezi y Timour ​Azhari

LONDRES/DUBÁI, 29 jul (Reuters) - El grupo hutí de Yemen estudia imponer tasas a los buques mercantes que navegan por el sur del mar Rojo, una semana después de declarar un bloqueo naval contra Arabia Saudita, dijeron a ‌Reuters fuentes regionales conocedoras del asunto.

Los hutíes, alineados ‌con Irán, declararon el 20 de julio un embargo marítimo contra Arabia Saudita, con lo que abrieron un nuevo frente contra Estados Unidos y sus aliados en la guerra con Irán y ampliaron a aguas situadas más allá del golfo Pérsico sus ataques contra petroleros que transportan energía y otros suministros para el mercado mundial.

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Los hutíes analizaban imponer tasas a la mayor parte del tráfico que atraviesa el estrecho de Mandeb, que conecta el sur del mar Rojo con el golfo de Adén, dijeron las fuentes. Añadieron que por el momento no se había fijado un calendario para aplicar la ​medida.

La oficina de prensa de los ⁠hutíes no respondió a una solicitud de comentarios.

Funcionarios hutíes viajaron a Irán en julio para asistir al funeral del ‌fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, donde sus interlocutores iraníes abordaron con ellos la posibilidad ⁠de imponer tasas al tránsito por el estrecho de Mandeb, dijeron ⁠a Reuters dos responsables regionales informados por Teherán.

Los objetivos de una medida de ese tipo serían normalizar la práctica de imponer tasas en vías navegables internacionales y aumentar la presión sobre Estados Unidos, dijeron las fuentes. Los buques chinos quedarían ⁠exentos de esos cobros y los hutíes respaldaban el acuerdo, agregaron.

China ha mantenido conversaciones directas con los hutíes ​para permitir que sus petroleros naveguen por el sur del mar Rojo sin ser ‌atacados, dijeron fuentes a Reuters. China es el mayor comprador ‌mundial de petróleo de Arabia Saudita.

ASESORES IRANÍES ORIENTAN EL PLAN DE TASAS

Los funcionarios hutíes que regresaron en avión ⁠desde Teherán iban acompañados de asesores iraníes enviados al terreno para orientarlos sobre la posible creación de una autoridad encargada de regular las tasas por el tránsito a través del estrecho de Mandeb, dijo un funcionario árabe de la región.

"Los hutíes tratarán de hacerse con el control del mar Rojo y, si lo consiguen, intentarán cobrar a los buques", dijo ​a Reuters Afrah al-Zouba, ‌designada ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Una medida de ese tipo afrontaría una fuerte oposición de los países del golfo Pérsico y de Europa, aunque las fuerzas navales internacionales, sometidas actualmente a una gran presión, no pueden brindar protección suficiente a la navegación mercante y existe poca voluntad política para cambiar esa situación, dijeron dos diplomáticos occidentales.

Teherán rechazó la propuesta de Omán para una gestión ⁠regional conjunta del estrecho de Ormuz que incluiría el pago voluntario de tasas por parte de los buques, dijo el miércoles a Reuters un alto funcionario iraní, lo que frustraba las esperanzas de resolver el estancamiento que desde hace meses mantiene asfixiado el comercio del golfo Pérsico en ese paso estratégico.

ARABIA SAUDITA AFRONTA UNA AMENAZA PARA SUS SUMINISTROS

El cierre del estrecho de Mandeb privaría a Arabia Saudita de una alternativa crucial al estrecho de Ormuz y agravaría el temor a una escasez de suministros de petróleo.

El tráfico por el mar Rojo no se ha recuperado por completo desde que los ataques hutíes frente a las costas de ‌Yemen comenzaron en noviembre de 2023, en lo que el grupo describió como un acto de solidaridad con los palestinos en la guerra de Gaza. Los ataques del grupo contra buques mercantes sólo terminaron con el alto el fuego en Gaza en octubre pasado.

Al menos un petrolero saudí fue atacado durante la última semana frente al puerto de Jizán, en el sur de Arabia Saudita y cerca de Yemen, y los hutíes reivindicaron la acción.

Anteriormente, se había acusado a los hutíes de cobrar tasas ‌a algunas agencias navieras que transitaban por el mar Rojo y el golfo de Adén durante el periodo de mayor intensidad de su campaña marítima en 2024, a cambio de garantizarles un paso seguro, según un informe de 2024 del Grupo de Expertos de ‌la ONU, que señaló que ⁠no había podido verificar la información de manera independiente.

Se estimaba que esas tasas habían alcanzado los 180 millones de dólares mensuales, aunque esos datos no fueron verificados.

Navegar hacia Asia a través del estrecho ​de Mandeb requiere una media de 16 días, frente a los 50 días que tarda el trayecto si los cargamentos son desviados por el norte del mar Rojo, atraviesan el canal de Suez y continúan después por el sur de África.

Con información de Reuters