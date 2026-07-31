Certificación Negativa de ANSES: cómo tramitarla gratis y para qué sirve

El certificado puede descargarse gratis desde la web oficial de ANSES.

La Certificación Negativa es uno de los documentos que más consultan los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este comprobante permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales, por lo que suele ser solicitado para realizar distintos trámites, acceder a programas sociales o presentar documentación ante organismos públicos y privados. El certificado es gratuito y puede obtenerse de forma online en pocos minutos.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que informa la situación previsional y laboral registrada en la base de datos del organismo durante un período determinado.

Su principal función es demostrar que una persona no percibe determinados beneficios o que no registra actividades específicas, información que puede ser requerida para completar gestiones administrativas o solicitar distintas ayudas estatales. El certificado puede consultarse por períodos correspondientes a los últimos seis meses y tiene una validez limitada, por lo que, si vence, será necesario emitir uno nuevo.

Qué información acredita este certificado

Al generar la Certificación Negativa, el sistema informa si la persona registra o no determinadas situaciones dentro de ANSES. Entre ellas, se encuentra la inexistencia de aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares. También indica si el solicitante percibe jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Prestación por Desempleo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Becas Progresar u otros programas administrados por el organismo.

Además, el documento informa si la persona figura como Monotributista Social o si posee una obra social vinculada a registros previsionales.

Cómo sacar la Certificación Negativa paso a paso

El trámite puede realizarse completamente por internet y no tiene costo. Para obtener el certificado, el interesado debe ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. Luego deberá completar su número de CUIL o CUIT, seleccionar el período que desea consultar, ingresar el código de verificación solicitado por el sistema y presionar la opción "Consultar".

Si la información está disponible, el certificado podrá descargarse en formato PDF de manera inmediata para imprimirlo o presentarlo de forma digital.

Su vigencia es limitada y debe renovarse cuando vence el plazo.

Para qué trámites suele pedirse

La Certificación Negativa es un requisito frecuente para acceder a subsidios, programas sociales y distintos beneficios que exigen comprobar que el solicitante no recibe prestaciones incompatibles.

También puede ser requerida por municipios, universidades, organismos provinciales, entidades bancarias y otras instituciones que necesiten verificar la situación previsional o laboral de una persona antes de aprobar un trámite o una asistencia. Por ese motivo, es recomendable generar una nueva certificación cada vez que un organismo la solicite.

Cuánto tiempo tiene validez

Uno de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta los solicitantes es que la Certificación Negativa no tiene vigencia permanente. El documento es válido durante 30 días desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, será necesario volver a ingresarlo al sistema de ANSES y generar una nueva certificación, ya que la información previsional y laboral se actualiza de manera constante.