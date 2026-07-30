Rusia dice que sus ataques nocturnos contra Ucrania han alcanzado fábricas militares y tres buques

El humo se eleva en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

​Rusia afirmó el jueves que sus fuerzas habían llevado a cabo importantes ataques durante la ‌noche contra fábricas ‌militares en toda Ucrania, incluidas la capital, Kiev, y la ciudad occidental de Leópolis, y que habían atacado tres buques de carga en el mar Negro.

El Ministerio de Defensa dijo que había utilizado misiles lanzados desde tierra, mar y aire, así ​como drones de ⁠ataque, para golpear la fábrica Mayak de ‌Kiev, que, según dijo, participaba en la ⁠producción de los drones ⁠de ataque ucranianos FP-1 y FP-2. En el mismo comunicado, señaló que había atacado la Planta Técnico-Eléctrica de ⁠Kiev, donde, según afirmó, se fabricaban drones ​de ataque y de vigilancia.

En la ‌ciudad de Leópolis, al oeste ‌de Ucrania, afirmó que Rusia había atacado la ⁠fábrica aeronáutica LORTA, que, según indicó, fabricaba y realizaba el mantenimiento de los motores utilizados en los misiles de crucero "Flamingo" de Ucrania, así ​como en ‌drones.

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En la región occidental ucraniana de Ivano-Frankivsk, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían atacado dos fábricas que fabricaban o almacenaban diversos misiles ucranianos, incluidos ⁠los misiles "Flamingo" y "Neptune".

En la región de Dnipropetrovsk, afirmó que sus fuerzas habían atacado la fábrica Akvaplast en Krivói Rog, que, según indicó, participaba en el diseño y el montaje de drones de ataque y drones marítimos no tripulados, así como en la reparación de ‌obuses autopropulsados.

Afirmó que sus fuerzas también habían atacado un buque de carga en el puerto de Yuzhnyi —también conocido como Pivdennyi— en la región de Odesa, y que había transportado material militar. Añadió que también ‌habían sido atacados dos buques de carga al sur y al este de Odesa que, según dijo, habían estado ‌transportando armas y ⁠equipo militar a los puertos de Odesa y Chornomorsk.

Reuters no ha podido confirmar ​de forma independiente esta información sobre el campo de batalla.

Con información de Reuters