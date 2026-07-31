Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 31 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene definido el calendario de julio, pero este viernes 31 de julio los jubilados y los titulares de la AUH que necesitan saber cuándo cobro ya no tienen acreditaciones previstas. Hoy no hay pagos de jubilaciones, pensiones ni AUH.

El organismo completó los pagos escalonados por DNI y no dejó fechas pendientes para esta jornada. Por lo tanto, el calendario de pagos de ANSES queda en pausa.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy viernes 31 de julio no cobran jubilados ni pensionados.

Jubilaciones y pensiones: sin acreditaciones hoy.

AUH

La Asignación Universal por Hijo no tiene pagos programados para hoy.

AUH: sin acreditaciones hoy.

PUAM, SUAF y otras prestaciones

Tampoco están previstas acreditaciones para la PUAM, el SUAF, las Pensiones No Contributivas ni la prestación por desempleo.