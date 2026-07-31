El argentino brindó una entrevista en pleno receso.

Desde su debut en la Fórmula 1 con el GP de Italia 2024 con los colores de Williams, Franco Colapinto se convirtió en uno de los protagonistas del paddock, especialmente después de confirmarse su arribo a Alpine a inicios del año pasado. Poco a poco, el pilarense ganó terreno en la máxima categoría, a tal punto que esta temporada inició como titular en la escudería francesa.

Si bien todavía no fue confirmada la renovación de su contrato para 2027, el piloto argentino hizo méritos al sumar 19 puntos hasta el momento, además de que también trabajó mucho fuera de la pista. De hecho, Colapinto fue el nuevo invitado del programa “Passenger Princess” conducido por Amelia Dimoldenberg, quien lleva adelante un ciclo junto a los pilotos de la F1 para hacer entrevistas a bordo de su coche.

En esta oportunidad, el viaje se realizó por el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde la comediante le preguntó al pilarense sobre varias temáticas, aunque una de las que llamó la atención fue su bebida favorita. “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”, respondió el argentino, que fue visto varias veces en el paddock paseando con su mate y el termo decorado con stickers de la F1 y de la Selección Argentina.

Por fuera de esto, Franco también reconoció que mantiene una serie de cábalas antes de cada carrera, especialmente en cuanto al orden en que pone la indumentaria antes de salir a la pista. “Normalmente pongo primero todo lo que va a mi derecha. Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho, luego la bota derecha”, prosiguió "Fran", que también reconoció que su actividad favorita es salir a comer.

En cuanto a sus relaciones con los demás pilotos de la grilla, Colapinto comenzó bromeando, diciendo que los odiaba a todos, pero rápidamente se sinceró para mencionar a algunos de sus rivales con los que mantiene un vínculo más fuerte: “Alex porque fue mi primer compañero; Gabi Bortoleto, ambos somos latinoamericanos y somos bastante cercanos; Kimi, que lo está haciendo bastante bien”.

Colapinto está decimosegundo en la tabla.

La renovación de Colapinto

Finalizado el GP de Hungría, uno de los temas que se discutirán en las próximas semanas son las renovaciones y cambios de pilotos en la Fórmula 1 de cara al 2027. En este sentido, se espera que el buen rendimiento mostrado por Colapinto en la primera parte del año le sea suficiente para ganarse la renovación durante las vacaciones, de manera de quedar mentalizado en el campeonato cuando se reanuden las actividades.