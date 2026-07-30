El único jugador de River que se salvó del incendio ante Gimnasia, para los hinchas: "Ganas"

El único jugador de River que se salvó del incendio contra Gimnasia.

River Plate perdió frente a Gimnasia por 1-0 en La Plata, jugó muy mal y dejó una pálida imagen, con el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet en el ojo de la tormenta por primera vez desde que llegó al club de Núñez. Sin embargo, los hinchas destacaron a un jugador juvenil que dejó todo en la cancha y tuvo un rendimiento positivo al margen de la labor de sus compañeros.

Quien fue elogiado en las redes sociales durante el encuentro en el Bosque fue nada menos que Joaquín Freitas, el delantero de 19 años que llegó desde Acassuso y puede ser un "9" de área o un mediapunta. Así y todo, contra lo que indica su naturaleza como futbolista, ante el "Lobo" jugó casi como carrilero derecho, retrocediendo más que atacando para marcar a los jugadores locales.

Freitas, el único que zafó en River vs. Gimnasia según los hinchas: "Emociona"

Freitas, el único que se salvó en River vs. Gimnasia.

A través de las redes sociales, fundamentalmente en X (ex Twitter), los fanáticos de la "Banda" destacaron al atacante juvenil muy por encima del resto del equipo de Coudet. Con comentarios como "emociona", "es el único que tiene ganas", "transpira la camiseta" y "siempre juega bien", los simpatizantes del "Millo" elogiaron a pleno a uno de los futbolistas más rendidores en el ciclo de este director técnico.

Los números de Freitas en River