Sting (74 años) reveló su secreto antienvejecimiento: "Dos décadas de yoga me dieron dos décadas más de carrera".

Sting, el cantante de The Police, reveló cómo hace para mantenerse en forma a sus 74 años. El músico británico está a pocos meses de cumplir sus 75 y sus fanáticos se preguntan cuál será su secreto antienvejecimiento. Su alimentación es crucial, pero la práctica diaria del yoga fue fundamental para mantenerlo activo y seguir subiéndose a los escenarios.

Sting asegura que la alimentación es uno de los factores fundamentales detrás de su buen estado físico. El músico sigue desde hace años una dieta macrobiótica, basada principalmente en verduras y cereales, con un consumo muy reducido de carne, lácteos y azúcar. Además, evita los alimentos ultraprocesados por la cantidad de conservantes y aditivos que contienen.

Cuando él y su esposa, Trudie Styler, se mudaron al condado inglés de Wiltshire a principios de la década de 1990, decidieron producir gran parte de sus propios alimentos: cultivaban verduras orgánicas, criaban gallinas de campo, tenían estanques con truchas y colmenas para obtener miel. Incluso durante las giras, el cantante mantiene esos hábitos y suele viajar acompañado por un chef personal.

En The Lake House Cookbook, el libro de cocina publicado por Styler en 1999, la actriz explicó: "Decidí que solo estaría satisfecha si sabía exactamente qué estábamos poniendo en nuestros platos". Sin embargo, Sting reconoce que no sigue una alimentación estricta todo el tiempo. En una entrevista con The Guardian en 2003 confesó: "Tomo alcohol. No fumo nada legal. Tomo café. Me gusta el chocolate y el helado. Pero, aparte de eso, soy realmente saludable".

El yoga, la disciplina que cambió su vida

Además de la alimentación, Sting atribuye gran parte de su estado físico a la práctica constante del yoga, disciplina que incorporó hace más de tres décadas. Antes de descubrirla, el cantante había probado distintos métodos de entrenamiento. "Pasé por varios programas de entrenamiento. Solía correr unos ocho kilómetros por día y durante un tiempo hice aeróbicos", recordó en una conversación con su instructor de yoga, Danny Paradise.

Y agregó: "Siempre me mantuve en forma porque soy artista y todo eso me ayudaba a actuar sobre el escenario. Pero no fue hasta que conocí a Danny Paradise, quien se convirtió en mi maestro de yoga, que encontré una práctica con la que siento que seguiré toda mi vida". A los 60 años, el músico aseguró que el yoga fue clave para prolongar su carrera artística.

"Actúo sobre el escenario prácticamente igual que cuando tenía veinte años, e incluso cuando era adolescente, y lo hago con la misma eficiencia", afirmó. Luego añadió: "Dos décadas de yoga me dieron dos décadas más de carrera. No podría hacer esto si estuviera fuera de forma". Además del yoga, Sting también nada con frecuencia, camina todos los días y realiza ejercicios abdominales para fortalecer el torso, una rutina que en ocasiones comparte en sus redes sociales.

El sexo tántrico

Durante décadas, otro de los temas asociados al cantante fue su práctica del llamado sexo tántrico junto a su esposa, Trudie Styler. La versión surgió a partir de una entrevista que dio en la década de 1990 y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de su vida privada. Sin embargo, Sting aclaró en varias oportunidades que muchas de esas historias fueron exageradas.

En una entrevista con The Guardian explicó: "Se trata del camino, del proceso. No significa tener relaciones sexuales durante ocho horas". El músico, que mantiene una relación con Styler desde 1982 y está casado con ella desde 1992, sostiene que el sexo es una parte importante de una relación de pareja porque fortalece el vínculo emocional.

En otra entrevista, realizada en 2014, volvió a referirse al tema y sostuvo: "La idea del sexo tántrico es un acto espiritual. No conozco una forma más pura y mejor de expresar el amor hacia otra persona que compartir lo que yo llamo un 'sacramento'.Sigo defendiendo la idea. No las siete horas, sino el concepto. Las siete horas incluyen una película y una cena".