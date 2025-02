Sting en Argentina: Un recorrido épico por The Police y su carrera solista // Foto: @chuleval

Ante un Movistar Arena completamente agotado, Sting hizo un recorrido magistral por su carrera, alternando entre los éxitos de The Police y los himnos que acumuló en su extensa etapa como solista. Fue un espectáculo cargado de emoción, donde los recuerdos y la nostalgia se mezclaron con una energía vibrante que recorrió cada rincón del recinto.

El británico trajo consigo una propuesta que resonó profundamente entre los fanáticos: el regreso al formato de power-trio, evocando la esencia misma de The Police. Acompañado por Dominic Miller, su fiel guitarrista de los últimos 35 años, y el baterista Chris Maas (conocido por su trabajo con Mumford & Sons y Maggie Rogers), el trío desplegó un sonido crudo y potente que hizo vibrar al público desde el primer acorde. La noche comenzó a las 21:00 horas en punto, cuando las luces se apagaron y el silencio expectante fue quebrado por los icónicos acordes de "Message in a Bottle".

El setlist fue un viaje en el tiempo que abarcó las diferentes etapas de la carrera de Sting. Desde los clásicos de The Police como "Every Little Thing She Does Is Magic", "Spirits in the Material World" y "Can't Stand Losing You", hasta sus éxitos como solista, incluyendo "If I Ever Lose My Faith In You" y "Englishman in New York".

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de "I Wrote Your Name (Upon My Heart)", su último lanzamiento de septiembre de 2024. El público argentino fue uno de los primeros en escuchar este tema en vivo, y la reacción no pudo ser más efusiva.

Con "Every Breath You Take", Sting logró uno de los puntos más altos de la noche. La multitud se puso de pie y cantó al unísono cada palabra, creando un momento inolvidable de conexión entre el artista y sus seguidores. La despedida vino de la mano de "Roxanne", acompañada por un juego de luces rojas que transformó el estadio en una fiesta de nostalgia pura. Para el cierre definitivo, una versión acústica de "Fragile" vistió de melancolía el Movistar Arena, dejando a todos con el corazón latiendo al compás de una despedida que parecía eterna.

Sting se reencontró con Charly García, en su visita a la Argentina

No faltaron los encuentros emocionantes. En el backstage, Sting compartió momentos con Charly García, Nito Mestre y Alejandro Lerner, iconos del rock argentino que no quisieron perderse la oportunidad de reencontrarse con su colega británico.

Desde su primera visita en 1980 con The Police hasta este emotivo adiós en 2024, Sting tejió una historia de amor con el público argentino. Pasó por estadios icónicos como el Obras, el Monumental de River y Vélez, y fue pionero en traer recitales internacionales a gran escala al país. En esta última visita, volvió a demostrar que su música trasciende generaciones y que su legado sigue tan vigente como siempre.

Con este concierto, Sting no solo cerró un capítulo más de su carrera, sino también una historia de décadas junto a sus fieles seguidores argentinos. Fue una noche para el recuerdo.