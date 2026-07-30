El pueblo con forma de triángulo que queda a dos horas de CABA y parece detenido en el tiempo.

No hace falta viajar cientos de kilómetros para encontrar un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento. En el partido de Suipacha, a unos 152 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra General Rivas, una pequeña localidad de menos de 500 habitantes que conserva intacta la esencia de los antiguos pueblos rurales bonaerenses.

Su principal curiosidad salta a la vista apenas se llega, el casco urbano tiene un inusual trazado triangular, una característica poco frecuente en la provincia que le da una identidad propia. Esa singularidad, combinada con calles tranquilas, construcciones centenarias y el paisaje típico de la llanura pampeana, convierte al lugar en una escapada ideal para desconectarse del ritmo de la ciudad.

Fundado en 1875, General Rivas conserva buena parte de su patrimonio histórico. Entre sus postales más representativas aparece la antigua estación de tren, inaugurada en 1880, que recuerda los años en que el ferrocarril era el motor del crecimiento de las pequeñas localidades del interior.

Otro de los edificios emblemáticos es la Capilla San Roque, construida en 1898 y considerada la edificación más alta del pueblo. Cada 16 de agosto se convierte en el centro de una de las celebraciones más importantes de la comunidad, cuando vecinos y visitantes participan de la fiesta patronal con desfile tradicionalista, espectáculos musicales, feria de emprendedores, baile popular y el clásico asado a la estaca.

Para quienes disfrutan del turismo cultural, el recorrido puede continuar en el Museo Histórico Municipal, donde se conservan objetos y documentos que reconstruyen la historia de la localidad y de la región.

Dónde comer en General Rivas

Aunque su tamaño es reducido, el pueblo también seduce a los viajeros por su propuesta gastronómica. Los sabores típicos de campo son protagonistas en distintos espacios que rescatan recetas tradicionales.

Entre los más elegidos aparece Don Guille, un bar de campo reconocido por sus pastas caseras que abre durante los fines de semana. También está 1886 Restó, instalado en una antigua casona, donde se sirven platos de bodegón elaborados con productos regionales.

General Rivas también seduce a los viajeros por su propuesta gastronómica.

La experiencia puede completarse con una visita a la fábrica de chacinados Badano o a la huerta agroecológica Yerba Suelta, donde productores locales ofrecen verduras de estación, hierbas aromáticas, dulces, conservas, licores y otros alimentos artesanales.

Además, en los alrededores hay estancias rurales que reciben visitantes para pasar el día con propuestas que incluyen cabalgatas, almuerzos criollos, parrillas y actividades al aire libre.

Cómo llegar desde Buenos Aires

General Rivas está ubicado en el partido de Suipacha, a aproximadamente 152 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto demanda unas dos horas y media. El recorrido más utilizado consiste en tomar el Acceso Oeste, continuar por la Autopista Luján-Bragado hasta Mercedes y luego seguir por la Ruta Provincial 42 hasta el acceso a la localidad.