Así es el nuevo "Fitito": el Fiat 600 híbrido que llega al mercado argentino

Llegó el nuevo Fiat 600 Híbrido.

El Fiat 600 es un ícono que marcó un antes y un después en la industria automotriz argentina. Fue el primer modelo de Fiat fabricado localmente y permaneció en producción durante más de 20 años, ganándose un lugar especial en la memoria colectiva de varias generaciones. Ahora, llega con una nueva versión híbrida.

Este modelo no solo dejó huella aquí, sino que también fue popular en otros países bajo distintos nombres: SEAT 600 en España, Zastava 750 en Yugoslavia, Topolino en Colombia y el famoso ZAZ-965 en Rusia, conocido como el "jorobado", con más de 2.5 millones de unidades vendidas.

Cómo es el nuevo Fiat 600

En 2024, Fiat lanzó en Europa una versión completamente renovada del 600, que mantiene solo el nombre del clásico "Fitito". Ahora con un diseño crossover, mide casi un metro más que su antecesor, tiene cuatro puertas y es híbrido, reemplazando al Fiat 500X en su segmento.

El nuevo Fiat 600 se inspira en el SUV compacto Opel Mokka y utiliza la plataforma e-CMP2 del Grupo Stellantis. En Argentina, llega en una única versión con un precio promocional de $39.900.000, aproximadamente $10 millones menos que el precio de lista, lo que lo convierte en uno de los modelos electrificados más accesibles del mercado local.

Con una longitud de 4,18 metros, compite con modelos como Volkswagen Tera, Renault Kardian, Chevrolet Sonic y Fiat Pulse, aunque ninguno de estos ofrece una versión electrificada. El nuevo 600 recupera algunos detalles del clásico, como un tablero semicircular digital, la plancha frontal pintada del mismo color que la carrocería y una paleta de colores vivos, que incluye naranja, dos tonos de azul, beige y blanco.

El interior apuesta a la sencillez, con materiales mayormente plásticos duros, terminaciones correctas y tapizados de tela. No cuenta con techo corredizo, pero ofrece regulaciones en altura y profundidad del volante y asiento para adaptarse a distintos conductores. El espacio trasero es compacto pero cómodo para dos adultos, y el baúl tiene una capacidad de 385 litros, con una rueda de auxilio temporal.

En cuanto a tecnología, el 600 cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas, rápida e intuitiva, compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, lo que facilita la conectividad durante el viaje. La seguridad está bien cubierta, con 6 airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina) y asistencias a la conducción como freno autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero y alerta de fatiga del conductor.

El sistema híbrido ligero (mild-hybrid) combina un motor naftero turbo 1.2 litros de 136 CV con un motor eléctrico de 29 CV, alimentado por una batería de iones de litio de 48 voltios. En total, entrega 145 CV y se acopla a una caja automática de seis velocidades que responde bien tanto en ciudad como en ruta.

Gracias a esta mecánica, el Fiat 600 híbrido logra un consumo mixto de aproximadamente 5,4 litros cada 100 kilómetros. El sistema permite circular en modo eléctrico en situaciones de tránsito lento o maniobras como arranque y estacionamiento, además de recuperar energía para una conducción más eficiente y con menos emisiones.

El confort en ciudad se nota gracias a una suspensión calibrada para las calles argentinas y a neumáticos de buen tamaño (215/60 R17) que permiten un andar firme incluso en terrenos irregulares.