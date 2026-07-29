Dónde queda Fort Lauderdale: mapa y ubicación de la ciudad donde Messi y Antonela Roccuzzo tienen una mansión tienen una mansión

Leo Messi y familia en su mansión en Miami. (Crédito de foto: Lionel Messi)

La llegada de Lionel Messi a los Estados Unidos movilizó el universo del fútbol internacional y marcó un nuevo capítulo en la vida cotidiana de su familia. Junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, el capitán de la Selección Argentina encontró en el estado de Florida el escenario ideal para combinar la exigencia de la competencia deportiva con una tranquilidad cotidiana que resultaba difícil de hallar en las grandes metrópolis europeas. Tras cada presentación o entrenamiento con el Inter Miami, la familia regresa a una propiedad pensada minuciosamente para resguardar su intimidad y ofrecerles el máximo confort.

¿Cómo es la ciudad, dónde queda Miami?

Ubicada en el extremo sudeste del estado de Florida, Miami es una de las ciudades más importantes y vibrantes de los Estados Unidos. Flanqueada por el océano Atlántico y la bahía de Biscayne, la región se caracteriza por su clima tropical agradable durante todo el año, sus icónicas playas de arena blanca y una vida cultural profundamente marcada por la influencia latinoamericana.

Mansión de Leo Messi y Antonela Roccuzzo. (Crédito de foto: Grosby Group)

Más allá de su relevancia como centro económico, financiero y turístico internacional, el área metropolitana de Miami abarca tranquilas zonas residenciales entrelazadas por intrincados canales navegables. Esta particular geografía convierte al sur de Florida en un enclave muy codiciado por personalidades de primer nivel que buscan sol, privacidad y la posibilidad de navegar directamente hacia el mar abierto.

La mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Fort Lauderdale

Para establecer su hogar definitivo, la familia adquirió una impresionante mansión situada en Fort Lauderdale, dentro del prestigioso barrio privado Bay Colony. Se trata de la única urbanización unifamiliar de la zona con seguridad y patrullaje las 24 horas, emplazada estratégicamente en una calle sin salida para garantizar el aislamiento de miradas curiosas. Comprada por una cifra de 10.8 millones de dólares, la residencia dispone de 974 metros cuadrados cubiertos, construidos sobre un terreno de 1765 metros cuadrados.

El interior de la propiedad, diseñado con el refinado estilo de la especialista Lori Morris, cuenta con ocho suites, dos de ellas VIP, nueve baños completos, un toilette, sala de fitness con spa, oficina ejecutiva y una espaciosa cocina de diseño italiano. La residencia cuenta con 50 metros de costa privada y dos muelles en canales profundos, lo que permite mantener embarcaciones de gran tamaño.