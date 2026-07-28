Partidarios de la líder de la oposición iraní, Maryam Rajavi, se congregan en el Monumento a Lincoln para exigir el cese inmediato de las ejecuciones.

Irán ​ejecutó a dos hombres por su participación en las protestas que se extendieron por todo el país en enero, informaron el martes ‌medios estatales, en el marco ‌de una serie de condenas a muerte que, según organizaciones de derechos humanos, se han dictado desde el inicio de la guerra con Estados Unidos.

Abolfazl Sepahi-Badjani y Amirhossein Safari-Hosseinabadi fueron acusados de participar en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en la plaza Alikhani de Isfahán el 8 de enero, según informó Mizan, el medio de ​comunicación del poder judicial.

Las ⁠protestas antigubernamentales a nivel nacional fueron reprimidas en la mayor campaña ‌de represión de la historia de la República Islámica, durante ⁠la cual las fuerzas de seguridad mataron ⁠a miles de manifestantes.

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Desde entonces, la presión sobre Irán se ha intensificado tras cinco meses de guerra que las autoridades de Teherán consideran existencial.

Un ⁠grupo de expertos de Naciones Unidas afirmó en un comunicado de ​prensa el lunes, antes de que se anunciaran ‌las ejecuciones, que al menos 24 personas ‌habían sido ejecutadas por delitos relacionados con las protestas de enero.

Al ⁠menos 12 de los condenados por su participación en el caso de la plaza Alikhani han sido sentenciados a muerte, según los expertos de la ONU. Dos de ellos, Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi, ​fueron ejecutados el ‌19 de julio, según informó Mizan.

Los expertos de la ONU señalaron que los 12 habían sido condenados a muerte en una única vista, en una sala de tribunal a puerta cerrada y sin que quedara clara la responsabilidad individual de cada ⁠acusado, lo que, según los expertos, violaba las normas sobre juicios justos.

Human Rights Watch afirmó esta semana que, en los últimos cuatro meses, al menos 50 personas habían sido ejecutadas por lo que calificó de vagos los cargos relacionados con la seguridad nacional.

La misión permanente de Irán en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Teherán ha negado anteriormente las ‌acusaciones de abusos contra los presos.

Autoridades iraníes han advertido a lo largo de la guerra contra cualquier reanudación de los disturbios antigubernamentales, al tiempo que proclaman que la nación está unida en torno a la República Islámica.

Las amenazas de Estados Unidos de atacar Irán este año comenzaron el 2 de ‌enero, cuando el presidente Donald Trump advirtió a las autoridades que no dispararan contra los manifestantes, afirmando que Estados Unidos estaba "con las armas cargadas y listo para ‌actuar".

La campaña militar ⁠de Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero, con ataques que acabaron con la vida del líder ​supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó meses de hostilidades.

Con información de Reuters