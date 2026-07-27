Murió en su casa: dolor por el fallecimiento de un querido periodista a los 77 años.

El periodista y conductor Gerry Kelly murió a los 77 años en su domicilio, según informaron medios británicos. Con una carrera que se extendió durante cuatro décadas, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio de Irlanda del Norte, especialmente por el programa de entrevistas que condujo durante 17 años en UTV.

Kelly alcanzó gran popularidad como conductor de The Kelly Show, espacio semanal de UTV que estuvo al aire entre 1989 y 2005. Por su estudio pasaron figuras de distintos ámbitos, desde artistas y músicos hasta deportistas y políticos.

Entre las entrevistas que quedaron en la memoria del público se encuentra una realizada a Rory McIlroy cuando el reconocido golfista apenas tenía ocho años. En aquella ocasión, el pequeño deportista mostró su habilidad golpeando pelotas hacia un lavarropas.

Murió en su casa: dolor por el fallecimiento de un querido periodista a los 77 años.

A lo largo de su trayectoria también estuvo al frente de otros programas de UTV, entre ellos Lifestyle, Kelly's People, Kelly on Tour y Kelly on the Road. Simon Clemison, responsable de Noticias y Programas de UTV, recordó a Kelly como una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión de Irlanda del Norte.

Su último proyecto televisivo

En 2022, Kelly volvió a ponerse al frente de un programa junto a estudiantes de Belfast Met y otros periodistas experimentados. El resultado fue Tonight with Gerry Kelly, una serie de ocho episodios grabada con público en vivo y emitida por NVTV. El ciclo incluyó entrevistas y actuaciones musicales con invitados vinculados al mundo del espectáculo, entre ellos Keith Duffy, integrante de Boyzone, además de Louis Walsh y Brian Kennedy.