Por la crisis de Milei, cerró un histórico minimarket

Un histórico comercio de La Plata cerró por la Crisis.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno libertario con Javier Milei a la cabeza, un histórico minimarket de La Plata cerró sus puertas. Su dueña se despidió a través de las redes sociales.

Se trata del comercio La Negra Superpoderosa, un negocio con varios años de presencia en diagonal 78 entre 10 y 63. El cierre del local se produjo como consecuencia de la caída de las ventas y el complejo contexto económico.

La noticia fue comunicada por su propietaria a través de un video en redes sociales, donde explicó que, aunque el negocio dejará ese espacio, buscará continuar funcionando bajo un formato más reducido.

La decisión representa un nuevo caso de los comercios de cercanía que no lograron sostener su estructura frente al retroceso del consumo, una situación que viene afectando especialmente a pequeños y medianos emprendimientos.

La dueña del local apuntó contra la crisis económica

"He decidido cerrar La Negra Superpoderosa", expresó la dueña del local al comenzar su mensaje. Visiblemente emocionada, explicó que la determinación llegó después de un largo intento por sostener la actividad.

En ese sentido, apuntó contra la crisis económica que generó Javier Milei: "Los que me conocen saben que no fue una decisión fácil. Soy una persona que la lucha, la remo hasta el final y la verdad que en este año y medio le metimos mucha garra, pero seguimos teniendo condiciones adversas. La crisis en el país no acompaña, las bajas ventas tampoco"

El comercio se había convertido en un punto de referencia para los vecinos de la zona y alcanzó notoriedad en 2022, cuando el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó el local para comprar figuritas del Mundial de Qatar para su hijo.

Pese al cierre del establecimiento actual, la comerciante aclaró que el proyecto no desaparecerá completamente. Según explicó, la intención es continuar la actividad, aunque con una estructura más pequeña y costos reducidos. "Nos vamos a un local más chico, donde el sistema de ventas sea más ágil, sea más simple, manteniendo nuestra esencia", adelantó, aunque evitó precisar la futura ubicación del negocio.

Mientras se concreta la mudanza, el comercio inició una liquidación de mercadería y equipamiento que se extenderá hasta fines de agosto. Las promociones y el remate de distintos productos serán informados a través de las redes sociales del local. En el cierre de su mensaje, la propietaria agradeció especialmente el acompañamiento de los proveedores, a quienes reconoció por el apoyo recibido durante los últimos meses, y también a los clientes y vecinos que acompañaron el crecimiento del emprendimiento.