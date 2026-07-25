Flavio Bolsonaro inicia su campaña presidencial en Brasil y destaca el apoyo de Milei y Netanyahu

Convención nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, presentó este sábado su candidatura oficial para enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula ‌da Silva en los comicios de ‌octubre, haciendo gala del apoyo del líder argentino Javier Milei, de un mensaje de su padre generado por IA, y de un discurso en vídeo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Bolsonaro prometió recortes fiscales y una postura más dura contra la delincuencia, y subrayó su compromiso de continuar con el legado político de su padre, quien está en la cárcel.

"Aquí está la sangre de Bolsonaro", dijo en tono emotivo a ​sus seguidores, que ondeaban ⁠banderas verdes y amarillas. El recinto de São Paulo donde habló estaba casi ‌lleno, pero no del todo.

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El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra actualmente ⁠bajo arresto domiciliario por su papel en el intento ⁠de anular las elecciones en las que Lula le derrotó.

Milei pronunció un encendido discurso en el que criticó a Lula y declaró que Bolsonaro puede "salvar" a Brasil del ⁠socialismo. El presidente argentino voló a Brasil la noche anterior al acto ​y se reunió el sábado con el gobernador de São ‌Paulo, Tarcisio de Freitas.

La presidencia de Brasil ‌no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro, ⁠madrastra de Flavio, también apareció a través de un mensaje de vídeo para ofrecer su apoyo, en un discurso dirigido a las votantes mujeres. Ambos se reconciliaron recientemente tras una disputa pública que se desarrolló a través de vídeos intercambiados en ​las redes sociales.

"Flavio, ‌que Dios bendiga y proteja tu candidatura", dijo en el mensaje de vídeo.

En diciembre, el senador se aseguró el respaldo de su padre para presentarse a las elecciones de este año. Sin embargo, su campaña perdió el impulso inicial en mayo, después de que se filtraran mensajes que ⁠lo vinculaban con el banquero encarcelado Daniel Vorcaro, de quien más tarde reconoció que había financiado una película sobre la carrera política de su padre.

La popularidad de Bolsonaro también se vio mermada por la disputa con Michelle Bolsonaro y por sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto aranceles a los productos brasileños.

Una encuesta de Datafolha publicada el viernes mostraba a Lula por delante de Bolsonaro con un 48 % ‌frente a un 43 % en una segunda vuelta, frente al 47 % frente al 43 % registrado en junio.

Flavio Bolsonaro ha tenido dificultades para forjar alianzas políticas. Los partidos de centro-derecha han decidido hasta ahora mantenerse neutrales en lugar de respaldar su candidatura.

Los simpatizantes presentes en el acto de presentación se mostraron optimistas sobre sus perspectivas.

"Brasil tiene que cambiar. No ‌ha habido ningún escándalo relacionado con Flavio Bolsonaro. Todo esto viene de la izquierda", afirmó Leandro Aguilar, de 44 años, un residente de São Paulo que asistió al acto con su ‌familia.

Janete Rubio, de ⁠68 años, se mostró muy emocionada durante todo el acto, en ocasiones llorando o bailando al son de la música mientras se envolvía ​en banderas de Brasil y de Estados Unidos.

"Brasil es muy rico, pero se le subestima. Juntos, con la fuerza de Estados Unidos y la fuerza de Trump, lo conseguiremos", afirmó.

(Reportaje de Luciana Magalhaes; edición de David Gregorio, Editado en español por Juana Casas )