Femicidio en Salta: mató a puñaladas a su expareja en su casa y quedó detenido

Un hombre de 55 años fue imputado y quedó bajo prisión preventiva en la localidad salteña de La Silleta tras ser acusado de matar a su expareja, Viviana "Quica" Vilte, también de 55 años. La autopsia reveló que fue asesinada de 40 puñaladas. La Policía encontró el cuerpo sin vida de la mujer tras un llamado durante la madrugada del hijo de la víctima

El femicidio fue cometió alrededor de las 2.30 de la mañana de este viernes, momento en el que el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre una situación de violencia en el interior de una vivienda ubicada a la vera de la ruta nacional 51, en La Silleta, a media hora de la capital salteña.

De acuerdo con la Policía de Salta, cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la mujer con heridas de extrema gravedad y solicitaron de inmediato una ambulancia. Sin embargo, al arribar, el personal de salud confirmó que la víctima ya había fallecido.

El examen forense reveló que la mujer presentaba más de 40 heridas provocadas con un cuchillo de grandes dimensiones, lesiones que le causaron la muerte. Según el medio local El Tribuno, la víctima vivía en esa vivienda junto a su hijo.

Cómo fueron los hechos

El hombre detenido frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la expareja de la víctima. Fue imputado por homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, violencia de género y ensañamiento.

La medida fue dictada por el juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en la que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal.

Uno de los aspectos que concentró la atención de los investigadores fue el escenario en el que ocurrió el crimen. Habitantes de la zona aseguraron que durante la noche del homicidio escucharon "música muy alta" proveniente de la vivienda, lo que habría impedido advertir eventuales gritos o pedidos de ayuda. "No se escuchó nada por el volumen", relató uno de los vecinos consultados por mismo medio local.