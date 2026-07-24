Revolución en los clubes de barrio: la tecnología que les permitió aumentar sus ingresos casi un 40%

Cada vez más instituciones deportivas incorporan herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de socios y aumentar la recaudación.

Los clubes de barrio atraviesan un proceso de transformación impulsado por la digitalización de los pagos. Mientras el efectivo pierde protagonismo frente a las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas, cada vez más instituciones deportivas incorporan herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de socios y aumentar la recaudación.

Los primeros resultados ya son visibles. Entre enero y junio de 2026, los clubes que utilizan la plataforma CuotaQ incrementaron, en promedio, casi un 40% su recaudación gracias a la implementación de medios de pago digitales y procesos de cobro más eficientes. La tendencia acompaña el cambio en los hábitos de las familias, que hoy administran gran parte de su dinero desde aplicaciones financieras y el celular.

Según estimaciones del Observatorio del Deporte Metropolitano (UMET), en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionan más de 3.100 clubes. Muchas de estas instituciones son sostenidas por el trabajo de dirigentes, entrenadores y familias que buscan mantener abiertas sus puertas pese a las dificultades económicas.

La digitalización cambia la forma de cobrar las cuotas

El crecimiento de los pagos digitales también llegó al deporte amateur. De acuerdo con datos del Banco Central, los pagos mediante códigos QR crecieron un 44%, mientras que las transferencias inmediatas aumentaron más del 24%. Además, tres de cada cuatro transferencias ya involucran billeteras virtuales.

Desde CuotaQ aseguran que durante 2025 el 65% de los pagos realizados por los socios de los clubes que utilizan su plataforma se efectuó mediante billeteras digitales. Este cambio permitió reducir la dependencia del efectivo y mejorar los niveles de cobrabilidad.

Los clubes que utilizan la plataforma CuotaQ incrementaron, en promedio, casi un 40% su recaudación.

Entre las funciones que más adoptan las instituciones se encuentran el envío automático de cuotas por WhatsApp, recordatorios de pago, integración con billeteras virtuales, débito automático y herramientas para administrar socios y controlar la morosidad.

Menos efectivo y más herramientas para crecer

Aunque muchos clubes todavía cobran en efectivo o mediante transferencias manuales, la incorporación de soluciones digitales comienza a simplificar la administración cotidiana y facilita el pago de las cuotas sociales.

Desde la plataforma destacan que aún existe un amplio margen para modernizar la gestión de socios y cobranzas. La digitalización, sostienen, no solo incorpora tecnología, sino que acompaña la manera en la que hoy las familias manejan su economía diaria.

Detrás de cada futbolista que llega a la Selección sigue existiendo un club de barrio, un entrenador y una comunidad que impulsa ese sueño. La diferencia es que, además de compromiso y esfuerzo, hoy esas instituciones también necesitan herramientas digitales para garantizar su crecimiento y sostenibilidad.