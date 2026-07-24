Trump arremetió contra la Unión Europea por la multa a Google y amenazó con represalias comerciales

El presidente estadounidense Donald Trump abandona la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza este viernes contra la Unión Europea luego de que el Ejecutivo comunitario impusiera una multa millonaria a Google. El mandatario tildó la resolución del bloque de "ilegal" y anunció que la Casa Blanca iniciará de inmediato una investigación oficial para frenar lo que consideró un "saqueo" sistemático contra las corporaciones tecnológicas estadounidenses.

El descargo de Trump se produjo apenas 24 horas después de que la Comisión Europea sancionara a la filial de Alphabet con 890 millones de euros (alrededor de 1.000 millones de dólares) por incurrir en prácticas monopólicas en su motor de búsqueda y restringir la libre competencia dentro de la tienda de aplicaciones Google Play. "Iniciaremos de inmediato una investigación en virtud del artículo 301 sobre la práctica de 'SAQUEAR' a las empresas estadounidenses. La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y extremadamente poco ética", advirtió el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Para canalizar la respuesta de Washington, la administración republicana recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Este instrumento legal otorga amplias facultades al Ejecutivo estadounidense para investigar y aplicar sanciones unilaterales —como aranceles punitivos u homologación de restricciones— contra países o bloques comerciales que adopten políticas calificadas como desleales o perjudiciales para los intereses económicos de los Estados Unidos.

La reacción del jefe de Estado escala drásticamente el nivel de fricción diplomática entre ambas potencias tras los recientes roces por subsidios industriales y aranceles a la exportación. Con el uso del artículo 301, Washington sienta el precedente para una eventual batería de gravámenes comerciales defensivos, en un escenario que amenaza con reabrir un frente de guerra arancelaria transatlántica.

Con información de Reuters