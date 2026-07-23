Oreo y BTS lanzan edición limitada en Argentina con sabor único.

La espera finalmente terminó para los fanáticos del K-Pop y los amantes de las golosinas en el país. Oreo confirmó que su esperada edición limitada en colaboración con la mundialmente famosa banda surcoreana BTS estará disponible oficialmente en los comercios de Argentina a partir del mes de agosto.

Esta alianza estratégica, que se despliega simultáneamente en más de 80 países, se posiciona como una de las apuestas comerciales más potentes e importantes del año dentro del sector de consumo masivo. El fenómeno no es casualidad: el lanzamiento busca responder a la enorme demanda que genera la comunidad global de seguidores del grupo musical, conocida por su pasión y capacidad de convocatoria.

Lo que vuelve tan particular a esta edición especial es que quiebra por completo la estética tradicional de la marca. Por primera vez en la historia del producto, las clásicas tapitas negras de la galletita cambian su color para transformarse en un tono violeta, el color icónico que identifica a BTS y a su fandom a nivel internacional.

Asimismo, el habitual relleno de crema de vainilla fue reemplazado por una fórmula innovadora inspirada en el Brown Sugar Pancake. Se trata de la recreación del hotteok, un emblemático postre callejero de Corea del Sur elaborado a base de azúcar morena y canela, combinación que le aporta un matiz dulce, especiado y sumamente aromático.

Oreo confirmó que la edición limitada en colaboración con BTS estará disponible en los comercios de Argentina a partir de agosto.

13 diseños coleccionables y un mensaje secreto

Para celebrar el 13.º aniversario de la banda, las tapas de las galletitas incluirán 13 diseños diferentes grabados en relieve. Entre los motivos seleccionados por la compañía destacan:

Los nombres de los siete integrantes de la agrupación: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook .

. El logo oficial que identifica al grupo surcoreano.

Ilustraciones de micrófonos de escenario.

Un mensaje secreto dividido en tres tapas distintas que los consumidores deberán reunir y descifrar a modo de juego interactivo.

Con este cruce de innovación gastronómica y concepto de colección, la marca apunta a cautivar tanto a los seguidores del grupo como a los curiosos del mercado de golosinas. Por su impacto cultural y propuesta única, el desembarco de esta colaboración perfila para convertirse en uno de los lanzamientos más codiciados de la temporada.

Desde Mondelez, empresa dueña de Oreo, explicaron que el objetivo fue crear un producto que reflejara la identidad del grupo y compartiera un aspecto de la cultura coreana con millones de consumidores alrededor del mundo. La campaña también incluirá acciones digitales, contenidos exclusivos y experiencias para los seguidores, que podrán participar con mensajes y cartas dedicadas a BTS como parte de una iniciativa global impulsada por la marca.