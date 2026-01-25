Un histórico local de galletitas cerró sus puertas.

Una de las fábricas de galletitas más importantes del país sorprendió a todos al anunciar el cierre de uno de sus puntos de venta en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Tras diez años de funcionamiento, Tia Maruca decidió cerrar el local de la ciudad de Bolívar. La firma viene atravesando un presente complicado por el aumento de los costos y la caída del consumo. Los empleados se quedaron sin su fuente laboral.

"No es una despedida que hayamos imaginado ni deseado. Durante una década pusimos acá todo: esfuerzo, tiempo, sacrificios, ilusiones y muchísimo amor. Cada día abrimos con la esperanza de seguir creciendo, de seguir compartiendo con ustedes lo que tanto nos apasiona. Cada galletita tuvo detrás trabajo, dedicación y ganas de hacer las cosas bien", señalaron desde el comercio en un comunicado a través de sus redes sociales.

En ese sentido, sumaron: "Lamentablemente, la situación económica que estamos atravesando hizo imposible continuar. Por más que lo intentamos, por más que resistimos y luchamos, llegó un momento en el que sostener el negocio dejó de ser viable. Esta decisión no nace de la falta de ganas, sino de una realidad que nos supera y nos duele profundamente".

Desde el comercio informaron que el lugar estará abierto hasta el 31 de enero con liquidación total en todos sus productos. "Este lugar fue mucho más que un negocio: fue un sueño, un proyecto familiar, un espacio de encuentro. Se va con nosotros una parte muy importante de nuestra historia, pero también quedan los recuerdos, el cariño y el orgullo de haberlo intentado todo", agregaron.

Y cerraron: "Gracias de corazón por acompañarnos, por apoyarnos y por ser parte de este camino. Aunque hoy nos toque cerrar, lo vivido nadie nos lo quita. Hasta siempre, y gracias por estos 10 años".

Tía Maruca viene de cerrar una de sus fábricas

Esto no es un hecho aislado; a finales de septiembre la empresa cerró la planta de Chascomús despidiendo a 27 trabajadores. Los empleados comentaron que se realizó un vaciamiento de la planta con camiones retirando materia prima e insumos mientras se dirigían a una audiencia en la sede del Ministerio Provincial de Trabajo por el atraso del pago de aguinaldos.

También el año pasado la firma paralizó la producción de la planta de San Juan, mientras los trabajadores reclamaban la demora en el pago de los sueldos a los 300 empleados que desarrollaban sus tareas en esa fábrica.