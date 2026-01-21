La suspensión será durante todo el mes de enero y la empresa les anticipó a los empleados que les pagarán $ 500 mil

El Frigorífico Pico, ubicado en Trenel, provincia de La Pampa, atraviesa un momento crítico que derivó en la suspensión de 300 trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. La faena diaria se desplomó de 600 vacunos a apenas 50 cabezas, lo que refleja la profunda crisis productiva que sufre la empresa.

Además del fuerte impacto en el personal, la compañía enfrenta una deuda de $9.000 millones con el Banco de La Pampa, sumado a la suspensión del servicio eléctrico por una deuda de $120 millones con la cooperativa Corpico. Esta situación financiera limita severamente la capacidad operativa del frigorífico.

La suspensión será durante todo el mes de enero y la empresa les anticipó a los empleados que les pagarán $ 500 mil y les entregarán la carne semanal que les corresponde. . “Si los operarios del frigorífico van a cobrar 500 mil pesos, pagarán la luz, el gas y con suerte el alquiler, y quien no tenga una changa para hacer, no le alcanzará para comer”, se lamentó el intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, en diálogo con La Arena.

La problemática no se limita a la localidad de Trenel, ya que los efectos alcanzan a trabajadores de zonas cercanas como Pichi Huinca, Caleufú e incluso Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba. La crisis se extiende en el sector cárnico regional, generando preocupación entre los empleados y sus familias.

Denuncian que otro frigorífico promueve renuncias: la intervención del gobierno de La Pampa

En paralelo, el Frigorífico HV Bernasconi también enfrenta dificultades, con retrasos en el pago de salarios a más de 100 trabajadores durante los últimos meses de 2025. La situación evidencia un escenario complejo para la industria frigorífica pampeana.

Ante esta realidad, la Secretaría de Trabajo de La Pampa intervino luego de que el Sindicato de la Carne denunciara que el frigorífico estaría promoviendo renuncias de empleados para transferir la empresa a una firma de capitales chinos. Esta nueva entidad se haría cargo de la planta sin reconocer la antigüedad ni los derechos indemnizatorios de los trabajadores actuales.

La crisis del sector frigorífico

La crisis productiva también afecta a otros frigoríficos relevantes de la región. Frigorífico Viñuela, por ejemplo, arrastra meses de caída en la faena y sigue en conflicto con sus empleados. Asimismo, el ex Frigorífico Villa Olga, gestionado por la Cooperativa de Trabajo La Estación Limitada, mantiene una pausa estacional en la producción que se extiende más allá de lo habitual.

En Villa Olga, la suspensión de la faena en diciembre está relacionada con la demanda del mercado israelí, que reduce la importación de carnes rojas en esa época del año. Sin embargo, la preocupación creció cuando, semanas atrás, los trabajadores notaron que la actividad no se reanudó como suele ocurrir en los primeros días de enero en General Daniel Cerri.