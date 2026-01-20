Supermercado despidió casi 30 trabajadores.

Los trabajadores de un histórico hipermercado manifestaron su preocupación porque, en medio de la crisis económica que provocó el gobierno de Javier Milei, la empresa realizó casi 30 despidos. Además, denuncian maltrato laboral.

Se trata del Hiper Libertad de San Juan, que desvinculó a 27 personas el año pasado y que en los pocos días de este 2026 ya despidió a dos más, ambas con una antigüedad mayor de 25 años en la empresa.

"Durante el año pasado mediante diferentes metodologías 27 personas dejaron de trabajar y en lo que comenzó este año ya hemos tenido 2 despidos", confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio al medio TlsDiario.

En ese sentido, agregó: "Ambas personas despedidas son de sexo masculino con 26 años de antigüedad, estaban trabajando desde que se inauguró el Hiper Libertad en San Juan".

Los trabajadores denuncian maltratos

Además, la dirigente gremial aseguró que los trabajadores de la sucursal vienen "teniendo problemas con maltrato y con faltas de respeto no de ahora durante todo el año pasado".

"El menosprecio o el maltratar a los empleados es algo cotidiano para ellos y no tendría que ser en absoluto el maltrato nunca", sumó respecto de la situación que viven los trabajadores del lugar.

En el último tiempo hubo rumores de venta de la cadena, lo cual le suma incertidumbre al momento que atraviesan los empleados, aunque aún no hubo ningún tipo de información por parte de la empresa.

"Hay un rumor que no sabemos si es cierto porque todavía no ha sido ratificado ni modificado desde Córdoba que es donde tiene su base Libertad", explicó y afirmó que no hubo ningún contacto con alguna posible empresa compradora.

Respecto del conflicto en la sede de San Juan, reclamó la presencia de autoridades: "No queremos hablar con el gerente porque es más de lo mismo preferimos que venga alguien con mayor autoridad y poder de resolución normalmente de Córdoba".

Por último, señaló que si bien en diciembre hubo mejores números en cuanto a las ventas, "todos los enero de todos los años siempre disminuyen las ventas porque las personas se van de vacaciones y ya tienen la tarjeta al tope".

Igualmente, más allá de estos dos meses particulares, manifestó que el sector viene pasando un duro momento. "La mayoría de los trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza y la consecuencia es dejar de comprar cosas que son parte de la alimentación o elegir de otra manera lo que uno va a comer", cerró.