Paritarias Ferroviarios: cuánto cobra un maquinista con el aumento de agosto 2026

Paritarias ferroviarios con aumento

Los trabajadores ferroviarios percibirán en agosto una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre los gremios del sector y las empresas ferroviarias. La negociación contempla aumentos acumulativos, sumas no remunerativas, retroactivos y mejoras en el adicional por presentismo.

El entendimiento alcanza a los trabajadores representados por La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA).

En el caso de los maquinistas nucleados en La Fraternidad, el salario básico aumentará un 1,9% en agosto y llegará a $1.774.273. El ingreso final será mayor al incorporar los adicionales contemplados en el convenio.

Cuánto cobra un maquinista en agosto de 2026

De acuerdo con la escala salarial difundida por La Fraternidad, el sueldo básico de un conductor ferroviario quedará establecido en:

Salario básico de agosto: $1.774.273.

$1.774.273. Suma no remunerativa: $50.000.

$50.000. Adicional por presentismo: 45%, sujeto a las condiciones del convenio.

Además, los trabajadores pueden percibir otros conceptos, como antigüedad, viáticos, bonificaciones y adicionales específicos según las tareas desarrolladas. Por ese motivo, el ingreso total de un maquinista puede superar ampliamente el salario básico informado para agosto.

Aumentos ferroviarios en agosto

Cómo evolucionó el salario de los maquinistas

El acuerdo estableció incrementos mensuales acumulativos entre abril y agosto. La evolución del salario básico quedó conformada de la siguiente manera:

Marzo de 2026: $1.611.790.

$1.611.790. Abril de 2026: $1.639.190.

$1.639.190. Mayo de 2026: $1.663.778.

$1.663.778. Junio de 2026: $1.703.709.

$1.703.709. Julio de 2026: $1.741.191.

$1.741.191. Agosto de 2026: $1.774.273.

La actualización representa un aumento acumulado del 10,08% respecto del salario vigente en marzo.

Qué retroactivos y pagos extraordinarios cobran

La paritaria ferroviaria también establece la liquidación de conceptos adeudados correspondientes a los primeros meses del acuerdo.

Antes del 15 de agosto, los maquinistas deberán percibir:

Retroactivo salarial del 5,7% correspondiente a abril, mayo y junio.

Suma no remunerativa de $40.000.

Diferencia generada en el medio aguinaldo.

A estos conceptos se suma el pago extraordinario no remunerativo de $50.000 correspondiente a agosto.

Cuánto cobran los ferroviarios

Las escalas salariales también contemplan categorías superiores dentro de la actividad. Los instructores técnicos, que cumplen funciones de capacitación y supervisión del personal, alcanzan salarios básicos de hasta $2.083.761. El monto final también puede incrementarse mediante presentismo, antigüedad, viáticos y demás adicionales incluidos en el convenio.

Qué pasa con el resto de los ferroviarios

Los trabajadores representados por la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA acordaron una actualización acumulada del 8,03% desde julio, calculada sobre el salario bruto total de marzo.

En agosto recibirán además:

Un aumento adicional del 1,9% sobre las escalas de julio.

Una suma no remunerativa de $40.000.

Otra suma no remunerativa de $50.000.

Bono por presentismo mensual de $65.000.

Diferencias correspondientes a junio y julio.

Un pago remunerativo extraordinario equivalente al 10,63% de las escalas de marzo, más la diferencia del aguinaldo.

El acuerdo se extiende hasta agosto de 2026 y contempla una nueva revisión una vez que se conozca el dato oficial de inflación de ese mes. Los gremios y las empresas volverán a reunirse para evaluar la evolución de los salarios frente al aumento de los precios y definir las próximas actualizaciones para el sector ferroviario.