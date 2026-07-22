El gran anuncio de Xbox Game Pass para despedir el mes: qué juegos se suman al catálogo

Xbox Game Pass renueva su catálogo con opciones para distintos tipos de jugadores.

Xbox Game Pass prepara un cierre de julio con varias incorporaciones importantes y una lista que también se extenderá durante los primeros días de agosto. Entre los lanzamientos más destacados aparecen Halo: Campaign Evolved, el remake del primer juego de la franquicia, y Hell is Us, además de propuestas como Beast of Reincarnation, Mistfall Hunter y Heretic + Hexen.

La nueva tanda incluye estrenos disponibles desde el primer día y juegos de distintos géneros, por lo que los suscriptores de Xbox Game Pass podrán encontrar desde aventuras de acción y RPG hasta títulos cooperativos, experiencias de extracción y shooters clásicos. Las incorporaciones estarán disponibles en consola, PC, dispositivos portátiles y la nube, aunque el acceso dependerá del plan contratado.

Los nuevos juegos que llegan a Xbox Game Pass

El calendario de novedades comenzó con la incorporación de The Planet Crafter, que ya está disponible para Xbox Series X|S, PC y la nube. Luego será el turno de Shift at Midnight, un particular juego cooperativo de detectives que se sumará el 22 de julio.

El 23 de julio llegará Hell is Us, una aventura ambientada en un mundo decadente atravesado por la guerra. El título se incorporará al catálogo para los usuarios de los planes Ultimate, PC y Premium.

Uno de los grandes lanzamientos será Halo: Campaign Evolved, que estará disponible desde el 28 de julio. Se trata de una nueva versión del primer Halo, desarrollada por Halo Studios, que incorpora mejoras y novedades para actualizar la experiencia original.

El 30 de julio se estrenará Mistfall Hunter, una propuesta que lleva la fórmula de los juegos de extracción al género RPG y permite participar tanto en partidas individuales como multijugador. Al día siguiente, el 31 de julio, se sumará Corsair Cove para PC.

La nueva tanda incluye estrenos disponibles desde el primer día y juegos de distintos géneros.

Los estrenos que llegarán en agosto

Las novedades continuarán el 4 de agosto con Heretic + Hexen, una recopilación pensada para los fanáticos de los shooters clásicos. Ese mismo día también debutará Beast of Reincarnation, el nuevo RPG de acción de Game Freak.

El estudio conocido por desarrollar Pokémon apuesta en esta oportunidad por una propuesta diferente, con un sistema que combina combates en tiempo real y enfrentamientos por turnos.

Por otro lado, Xbox Game Pass también perderá varios juegos el 31 de julio. Los títulos que dejarán el servicio son:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings III

Mount & Blade II: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Whiskerwood

Con estos lanzamientos, Xbox Game Pass renovará su catálogo con opciones para distintos tipos de jugadores y anticipará un agosto que también tendrá nuevas incorporaciones.