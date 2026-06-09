Xbox confirmó el desastre: el histórico servicio que perdió millones de clientes en pocos meses

Un fuerte aumento de precio provocó la caída de Game Pass.

Xbox confirmó que Game Pass sufrió la pérdida de millones de suscriptores luego de la fuerte suba de precio aplicada durante 2025, una decisión que terminó afectando el crecimiento del servicio de suscripción más importante de Microsoft. La revelación llegó de la mano de Matthew Ball, jefe de estrategia de Xbox, quien reconoció públicamente el impacto que tuvo el aumento sobre la base de usuarios.

Según explicó el ejecutivo durante el evento The Game Business Live, la compañía perdió "millones de suscriptores en el transcurso de unos pocos meses" después de incrementar un 50% el valor de Game Pass Ultimate. La medida, anunciada a finales de 2025, elevó el precio del plan premium de 20 a 30 dólares mensuales y generó una fuerte reacción negativa entre los jugadores.

La suba de precio que provocó la caída de Game Pass

El reconocimiento oficial confirma lo que muchos analistas venían anticipando desde hacía meses: el aumento de precio redujo el atractivo de un servicio que durante años fue considerado una de las mejores propuestas de la industria del gaming. La caída de usuarios también obligó a Microsoft a replantear parte de su estrategia comercial.

Qué cambios implementó Xbox para recuperar suscriptores

Como consecuencia, la nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, impulsó una serie de cambios para recuperar el crecimiento del servicio. Entre las primeras medidas estuvo la reducción del precio de Game Pass Ultimate hasta los 23 dólares mensuales, un valor inferior al aplicado tras la polémica suba, aunque todavía por encima del costo original.

Además del ajuste en el precio, Microsoft modificó otra de las características más valoradas del servicio: los nuevos juegos de Call of Duty dejaron de incorporarse al catálogo desde el primer día de lanzamiento. La empresa considera que ese cambio también ayudará a fortalecer la rentabilidad del negocio y mejorar el equilibrio entre suscripciones y ventas tradicionales.

Dejaron de incorporarse al catálogo desde el primer día de lanzamiento.

Aunque Xbox no detalló la cantidad exacta de usuarios que abandonaron Game Pass, la compañía dejó en claro que el incremento de precio tuvo un efecto mucho mayor al esperado. Ahora, con una política de precios más moderada y una estrategia renovada para sus lanzamientos, Microsoft busca recuperar la confianza de los jugadores y volver a impulsar el crecimiento de una de sus principales apuestas dentro del ecosistema Xbox.