Game Pass cambia para siempre: Xbox prepara grandes modificaciones para su servicio

La flamante CEO dijo que el servicio Xbox Game Pass necesita cambios urgentes.

La nueva etapa de Xbox ya empezó a mover fichas fuertes. La flamante CEO, Asha Sharma, dejó en claro que el servicio Xbox Game Pass necesita cambios urgentes: según un memo interno, el modelo actual “no es el definitivo” y el objetivo es mejorar la relación precio-calidad para los jugadores.

El diagnóstico es claro: Game Pass se volvió demasiado caro y complejo. Por eso, desde Xbox ya están trabajando en una renovación que apunte a hacerlo más atractivo y sostenible a largo plazo. La idea no es solo ajustar precios, sino repensar cómo funciona el servicio en general.

Un servicio que necesita simplificarse

Según la información publicada, Sharma busca evolucionar Game Pass hacia un sistema más flexible, adaptado a distintos tipos de usuarios y mercados. Esto implicaría cambios en la estructura de suscripciones, que hoy ofrece múltiples niveles con beneficios diferentes. El problema es que esa variedad terminó generando confusión y una percepción de menor valor entre los jugadores.

En este contexto, la estrategia de Xbox apunta a encontrar un nuevo equilibrio. Por un lado, mantener el catálogo atractivo —uno de los pilares del servicio— y, por el otro, evitar que el precio sea una barrera de entrada. La ejecutiva considera que el modelo actual necesita ajustes tanto en el corto como en el largo plazo, lo que sugiere que los cambios no serán inmediatos, sino progresivos.

Una transformación más amplia dentro de Xbox

Además, esta renovación forma parte de un cambio más grande dentro de la marca. Con la salida de la anterior cúpula, la nueva directiva busca redefinir la identidad de Xbox y volver a enfocarse en lo que consideran la esencia del ecosistema: los jugadores y la experiencia de juego.

El diagnóstico es que Game Pass se volvió demasiado caro y complejo.

En definitiva, el futuro de Game Pass está en revisión. Aunque sigue siendo una pieza clave del negocio, Microsoft reconoce que necesita adaptarse para no perder competitividad en un mercado cada vez más exigente. Todo indica que los próximos meses serán clave para conocer cómo será la nueva versión del servicio.