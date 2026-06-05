Macri desembarca en Santa Fe para blindar el armado federal del PRO y suma fotos con dos gobernadores

Activo, Mauricio Macri volverá a encabezar reuniones políticas de gran magnitud enmarcadas en la misión de revitalizar el partido de cara al 2027. Esta vez, el “Próximo Paso” lo encontrará en Santa Fe, donde sumará fotos con dos gobernadores —uno propio y otro radical, el cuarto boina blanca en poco tiempo— en medio de rumores de alianzas amplias y candidaturas.

Macri llegará a Paraná al mediodía y mantendrá un almuerzo con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, una de las provincias que el PRO se anota como propia. A la tarde, ambos se reunirán con Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Junto al radical, el líder amarillo recorrerá las obras impulsadas por la provincia para los Juegos Suramericanos y más tarde mantendrán un encuentro en la Casa de Gobierno.

El acto central del partido será en Ríos de Gula, un multiespacio y salón de eventos ubicado en el Dique II del Puerto de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará el encuentro del “Próximo Paso Centro”. Como en los anteriores, el encuentro replicará la lógica del “P-R-O” y, previo al acto central que comenzará a las 18:30, habrá tres reuniones: de la Escuela de Dirigentes, de PRO Mujeres y de la Juventud del PRO.

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Al ser un evento de la región Centro, habrá oradores de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba, con el cierre de Mauricio Macri cerca de las 19:30. Antes de él hablarán Frigerio, que protagonizará un panel; el secretario general del partido, Fernando de Andreis; y la presidenta del espacio amarillo en Santa Fe, Gisela Scaglia, entre otros.

Como ya es habitual, De Andreis llegó antes a destino. Desembarcó en Paraná durante la tarde del jueves para poder mantener una cena con dirigentes del PRO de Entre Ríos, comandado por la ex diputada Nancy Ballejos, y avanzar con entrevistas en medios locales durante la mañana del viernes, antes de sumarse a la agenda de Macri.

Antes de viajar, Macri tuvo un gesto político que no pasó desapercibido: se mostró en la Legislatura porteña donde se hizo entrega de un beneplácito a la 76º edición del Campeonato Sudamericano de Bridge – 2026. El evento se celebró en el Salón Dorado y estuvo encabezado por el diputado y autor del proyecto, el radical Francisco Loupias. También participaron el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo, y Fernando Lema, titular de la Asociación del Bridge Argentino. El expresidente compitió en la categoría Senior, en la que sólo se presentaron dos países que jugaron durante todo el torneo entre sí, y el seleccionado argentino se consagró campeón, por lo que este jueves recibió un diploma en el parlamento porteño. Más allá de la distinción, la presencia del líder del PRO reaviva el entusiasmo por conservar la conducción de la Ciudad y la posibilidad de una reedición de Juntos por el Cambio para lograrlo.

Por si fuera poco, la previa al evento en Santa Fe tampoco estuvo exenta de especulaciones políticas en torno al ex presidente. Pocas horas antes del encuentro en Santa Fe, Macri decidió repostear el fragmento de una entrevista de Guillermo Dietrich, su ex ministro de Transporte, en la que afirmaba no sólo que “el PRO no va a desaparecer” sino que “tiene que ser una alternativa”, sin precisar si eso ocurrirá en 2027, en 2029 o directamente en 2031.

Según destacó Dietrich, durante las recorridas están teniendo una “muy buena respuesta de la gente” que los “extraña” y, por eso, “el PRO puede seguir aportando mucho”. En esa misma entrevista con TN, el ex funcionario lanzó una frase que se replicó por todos lados: “Si finalmente para que a la Argentina le vaya bien el PRO tiene que desaparecer, es preferible a que a la Argentina le vaya mal y el PRO exista”.

Este jueves hubo un reclamo amarillo para alimentar ese “aporte”. En el Senado, el presidente del bloque macrista, Martín Goerling, insistió con la discusión del proyecto de Ficha Limpia, porque “es una demanda de toda la sociedad argentina” que el año pasado naufragó. El Gobierno, a pedido de Karina Milei, todavía resiste el tratamiento de esta iniciativa de manera individual y lo incluye en un texto mucho más amplio de reforma electoral que no reúne los votos. Seguramente sea otro de los debates elegidos por Patricia Bullrich para diferenciarse de la hermana presidencial.

Al analizar el escenario político global, el santafesino Maximiliano Pullaro analizó que es necesario armar una opción no kirchnerista para ingresar al balotaje. En diálogo con Letra P, el mandatario provincial consideró que no es “para nada” descabellado pensar en una alianza con Mauricio y el PRO para lograr ese cometido, pero advirtió que no es un vínculo que pueda definir él solo. Sin embargo, el dirigente de la UCR destacó que en Santa Fe ya funciona un gran frente que “no es ideológico, es un Gobierno que toma los problemas, los estudia y pretende resolverlos. Yo creo que en el orden nacional deberíamos generar algo similar a lo que se ha hecho aquí en Unidos”.

En lo particular, su ex vicegobernadora, actual diputada nacional y presidenta del PRO en Santa Fe, Gisela Scaglia, dijo tener “mucha expectativa en Mauricio”. En una entrevista con Radio Boing, la dirigenta lo describió como “alguien que indudablemente sabe qué hay que hacer en la Argentina” y que “tiene una idea cabal del momento”. Destacó su carácter “federal” y deseó, en línea con Pullaro, que “eso pueda tener una convergencia con gobernadores, con intendentes, y poder crear un espacio más grande, y que ese espacio tenga una alternativa para el 2027”.

Por el momento, una candidatura de Mauricio no está sobre la mesa. De hecho, esta semana Jorge Macri advirtió que “está haciendo política, está cumpliendo un rol muy importante” pero que la definición de las postulaciones va a ocurrir “el año que viene". Lo que sí está lanzado es el proyecto para buscar la reelección del jefe de Gobierno porteño. Lo dijo Hernán Lombardi en La Red: “Nosotros trabajamos muy fuertemente para la reelección de Jorge Macri. Hemos aprendido de los primeros tiempos de la gestión, donde hubo que ordenar muchas cosas. Hemos escuchado también el año pasado el mensaje de las urnas y creo que la gestión está mucho mejor”.