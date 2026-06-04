La independencia de Bullrich entusiasma al PRO y la descartan como candidata en Ciudad

En el PRO miran con buenos ojos los movimientos de independencia de Patricia Bullrich que ya cumplen un mes desde el pedido público a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada. A nivel nacional, en el macrismo celebran en tono revanchista que la ex presidenta del partido le haga a los Milei lo mismo que le sucedió a Mauricio Macri y a nivel porteño, la ven cada vez más lejos de una candidatura que pueda poner en jaque la continuidad del partido en la Ciudad de Buenos Aires.

En Uspallata ya no ocultan el deseo de Jorge Macri de buscar su reelección en territorio porteño y así consolidar al PRO como la fuerza que gobierna la Capital Federal desde 2007 de forma ininterrumpida. “Patricia está para otras cosas, no para ser Jefa de Gobierno. No le interesa eso”, opina una fuente inobjetable de la gestión porteña que descarta de plano que la actual senadora vaya a competir en ese territorio por La Libertad Avanza.

"Jorge viene haciendo una buena gestión. Algunas cosas le han costado al principio, pero ha mejorado sensiblemente. Para mí, tiene que reelegir", expresó el mes pasado Fernando de Andreis, la figura hoy más cercana a Mauricio Macri. “A Karina Milei se le cayó Manuel Adorni que era el candidato puesto de ellos y por eso tomó a Bullrich pero no va a ser”, ratifica el interlocutor con asiento en la Ciudad y diálogo frecuente con Macri. Consideran que los vídeos de Bullrich criticando la gestión del subte o recorriendo barrios de la Ciudad representan sólo un momento y que quedarán rápidamente en el pasado.

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La tesis que se baraja en la cuna del macrismo es que la Casa Rosada buscará construir otro candidato sin apelar a la figura cada vez más díscola del espacio gobernante. Las constantes diferenciaciones de la senadora con las decisiones de Karina la ponen cada vez más lejos de ser bendecida por su lapicera que define candidaturas pese a la foto de descompresión que se sacaron juntas el miércoles. Ven a LLA complicado para conseguir una figura con imagen y capacidad de ganar la elección.

A nivel nacional, el entorno de Mauricio Macri disfruta de los desplantes a Milei de la jefa de bloque libertario. “Es el cuento del escorpión y la rana. Ahora la rana son ellos”, apela a una metáfora venenosa un ladero del expresidente. De Andreis es lapidario cada vez que puede contra la expresidenta partidaria, en una extensión de la opinión del propio Macri: "No me imagino a Patricia Bullrich volviendo al PRO. Está rompiendo con el Gobierno porque es una característica de ella".

El fundador del PRO aparecerá mañana con una intensa agenda política en Entre Ríos y Santa Fe que incluirá fotos y reuniones con ambos gobernadores en medio de la construcción de su “próximo paso”. Cerrará la gira con un discurso en el salón “Ríos de Gula” ante dirigentes y militancia local.