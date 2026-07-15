El picante cruce entre los jugadores de Argentina vs Inglaterra en el Mundial

En el marco del encuentro correspondiente a la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium se dieron varios cruces picantes entre los futbolistas de ambos equipos. Por supuesto, significa un duelo caliente por la historia y todo lo sucedido en las últimas horas. Claro que, esta vez le tocó a los jugadores pelearse con sus rivales en el campo de juego y no faltaron tanto los insultos como los empujones.

Con varias infracciones de arranque, los comandados por Thomas Tuchel se mostraron molestos y no dudaron en expresarlo. La "Albiceleste", como no podía ser de otra manera, reaccionó también con varias de sus figuras. Con "El que no salta es un inglés" sonando en las tribunas por parte de la gente, los protagonistas hicieron lo suyo en el verde césped y no pasaron para nada inadvertidos.

Los picantes cruces en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

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