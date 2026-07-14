El nadador formoseño Mauricio Arias ganó en Concordia y llega en gran nivel al desafío internacional de Rusia

A pocos días de representar a la Argentina en una de las competencias de aguas abiertas más exigentes del mundo, el nadador formoseño Mauricio Arias ratificó su gran presente deportivo al quedarse con el primer puesto en el Campeonato de Natación de Aguas Frías "Concordia Nada en Invierno", disputado en Entre Ríos. La victoria le permite llegar en un gran nivel al desafío internacional que afrontará en Rusia a fines de julio.

El deportista del Club Natalú se impuso en la prueba de 2 kilómetros con traje, donde obtuvo el primer lugar tanto en su categoría como en la clasificación general, con un tiempo de 27 minutos y 37 segundos. Además de su desempeño en el agua, Arias participó de la jornada brindando una charla técnica a otros competidores, en la que compartió su experiencia en la disciplina de aguas abiertas.

Con apenas 19 años, el formoseño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La competencia en Concordia representó una exigente prueba de preparación antes de viajar a Rusia, donde entre el 24 y el 26 de julio participará de los X-Waters 2026, un certamen internacional que reúne a destacados nadadores de distintos países y que marcará el mayor desafío de su trayectoria deportiva.

La clasificación de Arias a esta competencia fue posible tras consagrarse campeón del circuito Open Water Argentina (OWA), logro que lo ubicó entre los principales exponentes nacionales de la especialidad y le abrió las puertas para competir en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de aguas abiertas.

De cara a esa cita, el nadador intensificó su preparación con un plan integral de entrenamiento que incluyó trabajos en la Piscina Olímpica de Formosa, prácticas en aguas abiertas, sesiones de fortalecimiento físico y preparación específica para afrontar las exigencias técnicas y climáticas que encontrará en Rusia.

El camino hacia esta competencia internacional también contó con el acompañamiento del Gobierno de Formosa, que colaboró con los pasajes para el viaje y brindó apoyo con infraestructura y equipamiento deportivo para potenciar la preparación del atleta.

Con el triunfo conseguido en Concordia, Mauricio Arias viajará a Rusia con confianza, ritmo competitivo y el respaldo de una temporada que lo consolidó como uno de los principales referentes de la natación de aguas abiertas del norte argentino. Allí buscará representar al país y continuar sumando experiencia en una competencia de máximo nivel internacional.