El fútbol argentino no descansa. Los nombres de quienes vivieron la gloria dentro de la cancha siempre vuelven a aparecer cada vez que un banco queda vacante, y en Boca esa dinámica se vive con una intensidad particular. En ese contexto, Cristian "Kily" González pasó por los estudios de ESPN y, en el programa F90, dio una entrevista frontal que dejó poco lugar para la ambigüedad.

La pregunta fue directa: ¿sueña con dirigir a Boca? La respuesta del "Kily" no se hizo esperar. "¿Quién no sueña con eso?", dijo con una sonrisa, dejando en claro desde el arranque que la magnitud del club es difícil de ignorar para cualquier entrenador con historia en la institución.

González no solo habló de un deseo abstracto. Describió su experiencia como jugador en Boca como algo "maravilloso" y explicó que esa marca que deja el club en quienes defendieron sus colores es el motor detrás de la ambición de volver, esta vez desde el banco técnico.

"Sí, te moviliza. ¿Cómo no te va a movilizar?", insistió cuando el panel de F90 buscó profundizar en la pregunta. En un ambiente donde los técnicos suelen refugiarse en respuestas políticamente correctas, el "Kily" optó por la autenticidad y admitió sin vueltas que la sola posibilidad de dirigir a Boca genera sensaciones que no se pueden disimular.

El dato que más llamó la atención: su relación con Riquelme

Más allá de la confesión sobre su sueño, uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando se habló de Juan Román Riquelme, actual presidente del club y principal responsable de las decisiones futbolísticas.

"Siempre hablo con Román, casi siempre hablo con él", reveló González, dejando en claro que entre ambos existe una relación de confianza que se mantiene activa más allá de lo que sucede puertas adentro de la institución. El "Kily" describió charlas extensas en las que el fútbol y la táctica son los protagonistas, en sintonía con la conocida pasión analítica de Riquelme por el juego.

Escondido en La Bombonera

El técnico compartió una anécdota que grafica perfectamente cómo maneja su exposición pública en relación a Boca. Reveló que asistió al último Superclásico disputado en La Bombonera frente a River Plate, pero que lo hizo con un perfil deliberadamente bajo. "Estuve medio escondido, encanutado", dijo entre risas, explicando que su objetivo era evitar que la prensa lo viera y comenzara a construir hipótesis sobre una posible negociación o candidatura.

"Si te ven, ya empiezan con que viniste a buscar trabajo, que venís a postularte o a meter presión", reflexionó el "Kily", mostrando plena conciencia de la dinámica mediática que rodea al club más popular del país. Esa precaución habla de alguien que cuida tanto su presente laboral como la tranquilidad del entorno xeneize.

Un nombre que no desaparece

La entrevista dejó una sensación clara: el "Kily" González es un candidato genuino para el banco de Boca, no solo por su historia en el club sino por el vínculo real y cotidiano que mantiene con quien toma las decisiones. Su nombre reaparece cada vez que el puesto queda en discusión, y él no hace nada para desmentirlo.

Por ahora, el entrenador prefiere manejarse con discreción y respetar los tiempos. Pero el deseo de volver a La Bombonera, esta vez para conducir tácticamente al primer equipo, permanece intacto. Y después de esta entrevista, ya no queda ninguna duda de eso.