La pregunta maldita para el peronismo: ¿cómo se revierte el ajuste de Milei?

Desde que asumió, Javier Milei ejecutó una reducción de alrededor del 30% del gasto del Estado nacional, el mayor ajuste de la historia argentina, equivalente a 10 puntos del PBI. El recorte implicó, entre otras cosas, la eliminación de la obra pública, la cancelación de programas como Remediar y Volver al Trabajo, y la poda en términos reales de más del 10% de las jubilaciones y del 35% de los salarios públicos, entre ellos los de docentes universitarios.

Si el peronismo ganara las elecciones presidenciales el año que viene, ¿cómo haría para revertir ese recorte feroz? Es una pregunta maldita, que expone la falta de consenso sobre un programa de gobierno que produzca un giro de 180 grados. ¿O es que algo de lo que hizo Milei era necesario para estabilizar la economía? Las preguntas se ramifican: ¿Un gobierno peronista debería aumentar el gasto público de manera inmediata, incluso a costa de quebrar el equilibrio fiscal, o debería apostar a una reversión gradual? ¿Habría que subir impuestos para financiar el incremento del gasto, o esperar a que un eventual crecimiento de la economía produzca una suba de la recaudación?

El debate se disparó a partir de la proclama para sostener el orden macroeconómico que lanzó el sector del peronismo que encabezan Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. Creció después con las declaraciones de Aníbal Fernández, que sostuvo que, al menos en un primer momento, mantendría el recorte que hizo Milei.

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La respuesta sobre lo que verdaderamente haría el peronismo es una incógnita y tal vez lo siga siendo hasta el 10 de diciembre de 2027: Axel Kicillof, el dirigente del peronismo que mejor mide en las encuestas, evita anticipar medidas concretas, con el argumento de que para definir las políticas a aplicar se debe conocer el punto de partida, es decir, saber qué Argentina va a dejar Milei.

El gobernador dio algunas pistas en un discurso del mes pasado: “A Milei no hay que imitarlo en nada. La extrema derecha no tiene nada para enseñarnos. No hay nada para copiar. No están generando ningún orden. No están generando ningún equilibrio. Al contrario: están causando caos. No nos van a convencer de que el problema es Milei y sus secuaces pero que están bien sus políticas. En ningún aspecto vamos a copiar la política macro.”

Para profundizar el debate, El Destape consultó a referentes económicos de diferentes orientaciones dentro del peronismo. Guillermo Michel, Julia Strada, Roberto Feletti, Matías Kulfas y Emiliano Estrada respondieron sobre cómo revertir el ajuste de Milei y pusieron en palabras un debate que deja expuestos puntos de coincidencia y diferencias importantes en la principal fuerza de la oposición.

Plantear una renegociación de la deuda con el FMI para lograr un perfil de endeudamiento sustentable y aumentar los ingresos del Estado a partir de modificaciones impositivas progresivas aparecen como consensos básicos para desandar el camino del gobierno libertario.

Pero enseguida surgen las diferencias. Hay quienes sostienen que el equilibrio fiscal debe sostenerse a rajatabla y que el gasto público debe incrementarse de manera gradual sin alcanzar los niveles previos al gobierno de Milei. Otros plantean que hay que apostar de entrada a un shock redistributivo y que la variable del equilibrio fiscal pierde centralidad si se logran acumular reservas en el Banco Central. Algunos postulan la creación de impuestos para gravar a los súper ricos, otros proponen estrategias más sutiles para recortar exenciones impositivas y mejorar la eficiencia en la recaudación.

Roberto Feletti (Ex viceministro de Economía)

Empezar por las cuentas públicas es como ponerse el saco antes que la camisa. Primero hay que ordenar el sector externo, con muchos dólares en el Banco Central y un programa de deuda sustentable, lo que implica una discusión con el FMI. Si lográs aliviar los vencimientos de deuda, vas a tener más margen para aumentar el gasto. Con dólares en el Banco Central, podés tener una política monetaria más laxa y no necesitás una tasa de interés alta. El equilibrio fiscal es importante, pero hay que aumentar el gasto público. Para eso hay que subir los impuestos sobre las grandes fortunas y revisar las exenciones impositivas, que son 4 puntos del PBI. Tenemos que apostar a un shock redistributivo. Hay que elevar muy fuerte el salario mínimo y hacer obra pública a lo bestia para reactivar la actividad, el empleo y el consumo.

Guillermo Michel (diputado nacional)

La deuda con el FMI hay que dividirla en dos partes, la técnica y la política. La técnica, unos US$25.000 millones, que es el máximo que nos podrían haber prestado por estatuto, hay que devolverlo en tiempo y forma. El resto hay que discutirlo en términos políticos, lo que nos permitiría aliviar vencimientos hasta 2032. Hay dos o tres cuestiones del recorte de Milei que hay que revertir de manera inmediata, como el Remediar y el financiamiento universitario. Pero no repondría planes como el Volver al Trabajo ni volvería al nivel de gasto de 2023. El superávit primario que hoy tiene Milei, de 1,3% del PBI, permite aumentar un poco el gasto sin romper el equilibrio fiscal, que debe ser una prioridad. Por el lado impositivo, no se va a poder tocar el RIGI ni bienes personales, porque armaron una estructura jurídica muy difícil de quebrar. Sí puede subir impuestos a la renta de cuentas en el exterior y cobrarles un impuesto de salida a los que cambian la residencia fiscal.

Julia Strada (diputada nacional)

Hay dos condicionamientos futuros que limitan espacio fiscal: el RIGI y bienes personales. No son temas económicos. Son políticos. El margen de acción es acotado. Hay consenso entre varias vertientes del peronismo en ir hacia un esquema más equilibrado en términos fiscales y más progresivo.

Emiliano Estrada (diputado nacional)

Hay que reconstruir de inmediato los salarios del sector público nacional, con un aumento inicial del 10 por ciento, que representa un 0,6% del presupuesto total del Estado nacional. También poner en marcha un plan de obra pública que, por el efecto multiplicador que tiene en el consumo y en la recaudación, casi no va a tener costo fiscal. Hay que recomponer el ingreso disponible de las familias a partir de una discusión del nivel de las tarifas de los servicios públicos. No podés aumentar 10 puntos de gasto público desde el día uno sin que eso te genere un desequilibrio macroeconómico. Tenemos que poner en marcha la economía y eso va a hacer que crezca la recaudación. Esa siempre fue la receta del peronismo. La deuda, así como está, no se puede pagar. Hay que renegociar con el FMI porque no hay capacidad de pago.

Matías Kulfas (ex ministro de Producción)

Hoy la Argentina no puede tener déficit porque no tiene acceso al crédito, por lo tanto necesitás equilibrio fiscal para estabilizar la macro. Lo peor que se podría hacer es emitir para financiar el déficit. Necesitamos aumentar el gasto de manera gradual, pero hay que saber que no se van a poder atender todas las demandas. No se pueden reconstruir todas las capacidades estatales que destruyó Milei. Me enfocaría en prioridades como obras de infraestructura, política industrial, educación, salud, ciencia y técnica. Tenemos que mejorar los ingresos fiscales. Hay que revisar el RIGI, al menos los proyectos que todavía no están en marcha. Hay que recaudar más por ganancias y bienes personales. Debemos apostar a la política industrial para dar un salto de calidad en la actividad económica y para eso es necesario un dólar un 30% o 35% más alto.