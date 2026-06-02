En junio, Milei le sacó casi 100 mil pesos a los jubilados con la aplicación de su modelo

El ajuste sobre el sistema jubilatorio volvió a sentirse con fuerza en los haberes correspondientes a junio y le quitó casi $ 100 mil si se compara con el modelo de aumentos que regía con la ley anterior. Con el gobierno de Javier Milei, la aplicación de aumentos mensuales atados estrictamente a la inflación consolidó un rezago real frente al costo de vida. Esta dinámica, sumada al congelamiento nominal de las asistencias complementarias, edificó un escenario de estancamiento en ingresos que aleja de forma definitiva la posibilidad de una recomposición para los adultos mayores.

El impacto real en junio: la licuación silenciosa del bono

La estrategia de indexación implementada por el Gobierno arrojó para el mes de junio un incremento mensual del 9,1% en las prestaciones básicas, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este ajuste, la jubilación mínima de carácter general se posicionó de manera formal en los $ 403.327. Sin embargo, el análisis integral de los ingresos demuestra que el universo de beneficiarios que percibe los haberes más bajos experimentó una pérdida severa en su capacidad de compra debido al tratamiento de los refuerzos económicos.

Desde marzo de 2024, el bono de contingencia destinado a mitigar el impacto inflacionario en el sector de menores ingresos se encuentra fijado de forma inamovible en los $ 70.000. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que, mientras el haber previsional base escaló un 200% entre aquel período y junio de 2026, la jubilación mínima real —al sumar el refuerzo— apenas avanzó un 132% en términos nominales. De haberse actualizado el beneficio adicional en la misma proporción que el sueldo base, el valor de dicho bono debería alcanzar hoy los $209.994. Esta distorsión representa un recorte encubierto equivalente a $139.994 mensuales por cada jubilado.

La trampa del rezago: por qué se cambió la ley anterior

La sustitución del marco normativo previo (Ley 27.609 de 2021) por la fórmula decretada por el actual Gobierno se ejecutó de forma estratégica en un momento clave de la coyuntura macroeconómica. El mecanismo de movilidad previsional anterior combinaba en partes iguales la recaudación de la seguridad social y la evolución de los salarios (indicadores RIPTE o INDEC). Por su propia naturaleza técnica, esta fórmula de actualización trimestral operaba con un retraso temporal en la recopilación de datos.

Esta condición provocaba que, en escenarios de aceleración inflacionaria extrema, los haberes previsionales quedaran muy rezagados respecto de los precios corrientes. Sin embargo, la física financiera de ese sistema dictaba el efecto inverso ante un sendero de desaceleración de la inflación: al liquidar con datos pasados más altos que la inflación presente, los jubilados lograban ganarle terreno al costo de vida y recuperar poder adquisitivo real.

La desactivación de la norma impidió que se activara este proceso de recomposición automática. Al contrastar las trayectorias de ambos esquemas normativos, los datos procesados por el CEPA demuestran que la fórmula previsional derogada habría otorgado incrementos del 32,0% en septiembre de 2024, del 22,9% en diciembre de 2025 y del 15,9% en marzo del año siguiente, superando ampliamente los adelantos fijados por inflación de la actual gestión.

La brecha previsional y la consolidación de un techo de cristal

La brecha generada por el reemplazo normativo se ha consolidado en una diferencia de ingresos insalvable en el mostrador diario. Si se mantuviera en vigencia la antigua legislación, el haber mínimo de los jubilados se ubicaría en este mes de junio en los $ 490.621 sin contemplar extras, una cifra que se posiciona un 21,6% por encima del monto de $ 403.327 que efectivamente se liquida bajo la normativa de la actual gestión.

Esta diferencia estructural se complementa con la parálisis legislativa tras los vetos presidenciales aplicados a las leyes de emergencia previsional, que buscaban elevar el bono a $ 110.000 y otorgar compensaciones directas del 7,2% para empalmar la inflación remanente. Al ligar de forma definitiva el destino de las jubilaciones al Índice de Precios al Consumidor, el sistema actual imposibilita cualquier tipo de mejora real frente al crecimiento económico o salarial, transformando lo que antes era un piso de subsistencia en el techo máximo al que los adultos mayores pueden aspirar en el mediano plazo.