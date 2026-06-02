Teatro gratis en Buenos Aires: la obra independiente que fue reconocida por SAGAI y se puede ver sin pagar entrada.

Si estás buscando un plan cultural diferente para los próximos días, hay una propuesta teatral que combina calidad artística, reconocimiento de la escena independiente y entrada gratuita. Se trata de Derrame, la obra dirigida por Roberto Aguirre que acaba de ser seleccionada para formar parte del ciclo Más Teatro 2026 de la Fundación SAGAI.

La función especial tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio a las 20 horas en la Sala Hugo Arana de Fundación SAGAI, con entrada libre y gratuita mediante reserva previa. La inclusión de la obra en este prestigioso programa representa un importante reconocimiento para una producción que, desde su estreno en marzo, logró consolidarse como una de las propuestas destacadas del circuito independiente.

Impulsado por Fundación SAGAI, el ciclo Más Teatro busca visibilizar y fortalecer la producción teatral argentina contemporánea, acercando al público espectáculos seleccionados por su calidad artística y generando espacios de encuentro entre creadores, espectadores y referentes del sector cultural.

Una historia sobre los vínculos y las zonas grises del deseo

Escrita por la reconocida dramaturga Susana Torres Molina, Derrame propone un encuentro íntimo entre cuatro personajes atravesados por interrogantes sobre el amor, la amistad y la convivencia. La trama gira en torno a dos parejas unidas por una historia compartida, donde las certezas comienzan a tambalear y emergen preguntas incómodas sobre los afectos y el deseo.

La puesta se presenta como "una obra de living sin el living", una experiencia cercana en la que la palabra ocupa el centro de la escena. El público es invitado a sumergirse en conversaciones que exponen contradicciones, emociones y pensamientos en voz alta, en un clima de gran proximidad con los personajes.

Derrame propone un encuentro íntimo entre cuatro personajes atravesados por interrogantes sobre el amor, la amistad y la convivencia.

El elenco está integrado por Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia, mientras que la dirección está a cargo de Roberto Aguirre y el diseño artístico de Martín Hoffmann.

Además de esta función especial y gratuita, Derrame continúa con sus presentaciones regulares todos los sábados a las 21:30 en el Teatro de Repertorio de Vicente López, ubicado en Melo 1756. Una oportunidad para acercarse a una obra que pone el foco en los vínculos humanos y que acaba de recibir el respaldo de una de las instituciones más importantes del sector teatral argentino.