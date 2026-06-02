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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy junio 1 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 2803

  • 1: 2803
  • 2: 3070
  • 3: 7491
  • 4: 5931
  • 5: 9998
  • 6: 8833
  • 7: 0282
  • 8: 7785
  • 9: 9183
  • 10: 5905
  • 11: 2734
  • 12: 8780
  • 13: 3262
  • 14: 4185
  • 15: 4230
  • 16: 6626
  • 17: 0513
  • 18: 0370
  • 19: 5596
  • 20: 3335

 

Letras de la Nacional: LPQZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 5807

  • 1: 5807
  • 2: 4612
  • 3: 0485
  • 4: 2751
  • 5: 6877
  • 6: 3341
  • 7: 5228
  • 8: 2358
  • 9: 5725
  • 10: 2060
  • 11: 0829
  • 12: 0777
  • 13: 1809
  • 14: 0913
  • 15: 1900
  • 16: 1732
  • 17: 0609
  • 18: 7126
  • 19: 5286
  • 20: 7066

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3853

  • 1: 3853
  • 2: 6564
  • 3: 7733
  • 4: 6028
  • 5: 6651
  • 6: 3745
  • 7: 9821
  • 8: 1860
  • 9: 1396
  • 10: 7385
  • 11: 8711
  • 12: 2539
  • 13: 1096
  • 14: 1744
  • 15: 0443
  • 16: 1391
  • 17: 9442
  • 18: 3439
  • 19: 1611
  • 20: 3673

Letras de la Nacional: BDMS

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 2164

  • 1: 2164
  • 2: 9169
  • 3: 9337
  • 4: 7087
  • 5: 6377
  • 6: 9431
  • 7: 8322
  • 8: 5458
  • 9: 9882
  • 10: 6622
  • 11: 0214
  • 12: 5514
  • 13: 7678
  • 14: 3752
  • 15: 7102
  • 16: 1298
  • 17: 6948
  • 18: 6572
  • 19: 4496
  • 20: 5148

13:38 | 01/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.

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20:44 | 31/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

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17:41 | 31/05/2026

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.

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11:39 | 29/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.

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13:36 | 28/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.

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17:15 | 27/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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13:20 | 27/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.

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13:26 | 26/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.

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20:57 | 24/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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20:51 | 24/05/2026

Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.

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11:22 | 22/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.

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12:27 | 21/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 21 de mayo de 2026.

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16:40 | 20/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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15:20 | 20/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 20 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 20 de mayo de 2026.

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