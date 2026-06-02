La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy junio 1 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 2803
- 1: 2803
- 2: 3070
- 3: 7491
- 4: 5931
- 5: 9998
- 6: 8833
- 7: 0282
- 8: 7785
- 9: 9183
- 10: 5905
- 11: 2734
- 12: 8780
- 13: 3262
- 14: 4185
- 15: 4230
- 16: 6626
- 17: 0513
- 18: 0370
- 19: 5596
- 20: 3335
Letras de la Nacional: LPQZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 5807
- 1: 5807
- 2: 4612
- 3: 0485
- 4: 2751
- 5: 6877
- 6: 3341
- 7: 5228
- 8: 2358
- 9: 5725
- 10: 2060
- 11: 0829
- 12: 0777
- 13: 1809
- 14: 0913
- 15: 1900
- 16: 1732
- 17: 0609
- 18: 7126
- 19: 5286
- 20: 7066
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 3853
- 1: 3853
- 2: 6564
- 3: 7733
- 4: 6028
- 5: 6651
- 6: 3745
- 7: 9821
- 8: 1860
- 9: 1396
- 10: 7385
- 11: 8711
- 12: 2539
- 13: 1096
- 14: 1744
- 15: 0443
- 16: 1391
- 17: 9442
- 18: 3439
- 19: 1611
- 20: 3673
Letras de la Nacional: BDMS
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 2164
- 1: 2164
- 2: 9169
- 3: 9337
- 4: 7087
- 5: 6377
- 6: 9431
- 7: 8322
- 8: 5458
- 9: 9882
- 10: 6622
- 11: 0214
- 12: 5514
- 13: 7678
- 14: 3752
- 15: 7102
- 16: 1298
- 17: 6948
- 18: 6572
- 19: 4496
- 20: 5148
13:38 | 01/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.
20:44 | 31/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
17:41 | 31/05/2026
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.
11:39 | 29/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.
13:36 | 28/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.
17:15 | 27/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.
13:20 | 27/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.
13:26 | 26/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.
20:57 | 24/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.
20:51 | 24/05/2026
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.
11:22 | 22/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.
12:27 | 21/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 21 de mayo de 2026.
16:40 | 20/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.
15:20 | 20/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 20 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 20 de mayo de 2026.