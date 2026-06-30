Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 30 de junio

¿Qué es una Redoblona?

Si pensabas que la Quiniela era solo de un número, te contamos que existe una jugada que duplica la emoción: la Redoblona. Es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra (por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5). ¡Un pálpito para los apostadores que quieren más!