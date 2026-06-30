Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 30 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¿Soñaste con la cuaterna? Acá te enseñamos a leer los números de la quiniela como un crack
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si sos de los que mira la pizarra y se le nubla la vista, tranqui. Te lo explicamos fácil: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número entero de cuatro dígitos es la Cuaterna. ¡Ya no tenés excusa para no jugarle a ese pálpito que te ronda!
Hace 22 minutos
Mirá al cielo y ganá: los números de la lluvia y el arroyo para este martes
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que hay una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero: cuando el cielo se pone negro y se viene tormenta, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado como hoy martes 30 de junio, esos números son fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con dos números? La Redoblona es tu jugada, ¡y te contamos cómo!
¿Qué es una Redoblona?
Si pensabas que la Quiniela era solo de un número, te contamos que existe una jugada que duplica la emoción: la Redoblona. Es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra (por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5). ¡Un pálpito para los apostadores que quieren más!
Hace 1 hora
¡Atención, quinieleros! Arrancó el martes con La Previa: ¿Cuál es tu número soñado?
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás buscando un pálpito para este martes 30 de junio? Te contamos que el primer sorteo del día es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 de la mañana. ¡Cruzá los dedos y jugale a tu número de la suerte!
Hace 1 hora
⏰ ¡No te duermas! A las 12 llega La Primera con toda la suerte del mediodía
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás buscando un pálpito para el mediodía? Te contamos que La Primera se sortea a las 12:00 hs en punto. Es el momento de tener el numerito listo, porque cuando el reloj marca las doce, la suerte no espera. ¡Cruzá los dedos y jugale con fe!
Hace 1 hora
¿Soñaste con cuatro números? ¡Jugales! Si acertás las 4 cifras, ganás 3.500 veces lo apostado
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que acertar exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto te da un premio de 3.500 veces lo que apostaste. Es el más difícil, pero el más jugoso. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!