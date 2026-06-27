Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 27 de junio

📉 ¿Qué es apostar a los 10?

Si estás cansado de jugar siempre a la cabeza y querés más chances, escuchá esta data: apostar a los 10 significa que tu número tiene que salir en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (se divide 70 por 10), pero tenés más posibilidades de embocarle. Ideal para los que quieren sumar aunque sea un poquito. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este sábado!