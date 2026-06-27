Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
¡No más confusión! Aprendé a leer las 4 cifras como un pro de la Quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
¿Andás con dudas cuando ves la pizarra? Acá te lo explicamos fácil: siempre son números de 4 cifras. La última cifra es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas, la Terna; y el número completo es la Cuaterna. ¡Ahora ya sabés, jugale con confianza!
Hace 20 minutos
¡Cielo nublado, billetera llena! La señal de la quiniela que tenés que mirar antes de jugar
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito para este sábado nublado? Te contamos que hay una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡Afuera está gris, así que ya sabés qué jugar!
Hace 1 hora
¡Jugale a los 10! Menos plata, más chances: la movida que te conviene
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si estás cansado de jugar siempre a la cabeza y querés más chances, escuchá esta data: apostar a los 10 significa que tu número tiene que salir en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (se divide 70 por 10), pero tenés más posibilidades de embocarle. Ideal para los que quieren sumar aunque sea un poquito. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este sábado!
Hace 1 hora
¿Te levantaste con un pálpito? La Matutina llega después del almuerzo y no te podés dormir en el intento
⏰ Sorteo Matutina
¡Atención, apostadores! Después de mandarse el almuerzo, a las 15:00 hs se juega la Matutina. Si tenés un sueño raro o una corazonada, este es tu momento. No te olvides de revisar los números de la suerte: jugale al pálpito que hoy es sábado y la suerte está de fiesta.
Hace 1 hora
¡Son las 12 en punto! Mirá qué número te conviene jugarle a La Primera este sábado
⏰ Sorteo La Primera
Ya son las 12 del mediodía de este sábado 27 de junio y llega el sorteo de La Primera. Si todavía no tenés un pálpito, corre a cargar la suerte con el número de la hora: el 12 está caliente. ¡Apostadores, a cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¡Apostale a la cuatrifija! Si le pegás a las 4 cifras, te forrás en guita
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
La pregunta del millón: si acertás las 4 cifras a la cabeza, ganás 3.500 veces lo que jugaste. Ponele que te mandaste $100, te llevás $350.000. ¡Un numerito que rinde! Cruzá los dedos para el próximo sorteo.