Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 9 de julio

El secreto de las últimas 2 cifras

Che, apostador: esa ilusión de que el número de cabeza tiene cuatro cifras no te lleve a pifie. La tabla de los sueños y animales, la clásica de toda la vida, se rige siempre por las últimas dos cifras. Por ejemplo, si soñaste con una rata y salió el 3689, no te comas el verso: el 89 es el que manda. Así que ya sabés, jugale al 89 con fe y que la suerte te acompañe este jueves 9 de julio.