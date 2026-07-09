Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 9 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
¿Soñaste con una rata? ¡No te confundas! El truco de las últimas 2 cifras que todos los apostadores deberían saber
El secreto de las últimas 2 cifras
Che, apostador: esa ilusión de que el número de cabeza tiene cuatro cifras no te lleve a pifie. La tabla de los sueños y animales, la clásica de toda la vida, se rige siempre por las últimas dos cifras. Por ejemplo, si soñaste con una rata y salió el 3689, no te comas el verso: el 89 es el que manda. Así que ya sabés, jugale al 89 con fe y que la suerte te acompañe este jueves 9 de julio.
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