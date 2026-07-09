China permitirá que sus empresas de IA compren chips Nvidia H200, según The Information

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de NVIDIA y la placa base de una computadora.

China tiene ​previsto permitir que las principales empresas de inteligencia artificial del país adquieran un número limitado de chips H200 ‌de Nvidia , según informó ‌el miércoles The Information.

Según el artículo, que basa su información en dos fuentes con conocimiento directo del asunto, las autoridades chinas han comunicado en las últimas semanas a Alibaba , ByteDance y DeepSeek que pronto podrían recibir permiso para adquirir algunos chips H200.

Las acciones de Nvidia subieron con fuerza tras conocerse la noticia.

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El ​gigante de los ⁠chips no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ‌de Reuters, al igual que el Departamento de ⁠Comercio de EEUU, que supervisa las ⁠exportaciones de chips avanzados de IA al extranjero.

El Ministerio de Comercio de China tampoco respondió de inmediato a una solicitud de ⁠comentarios, mientras que Alibaba, ByteDance y DeepSeek no respondieron ​fuera del horario laboral habitual.

El Gobierno de ‌EEUU ha permitido a Nvidia vender ‌sus chips avanzados H200 a China y ha concedido ⁠licencias a unas diez empresas chinas para que los adquieran. Sin embargo, las autoridades chinas, deseosas de fomentar a los proveedores nacionales, han denegado la autorización hasta el momento.

Reuters informó ​en marzo, ‌basándose en fuentes, de que Nvidia había obtenido la aprobación de Pekín para vender los chips a China, y por esas mismas fechas, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, también dijo a la CNBC ⁠que la empresa contaba con la autorización de China.

Pekín sigue determinando el número exacto de chips de Nvidia que aprobará, y podría ascender a menos de 200.000 en total, según The Information, que añadió que esa cifra era menos de la mitad de lo que las empresas habían solicitado a principios de este año.

El mes ‌pasado, Reuters informó en exclusiva de que Nvidia había comunicado a sus clientes chinos que sus nuevos procesadores centrales "Vera" para centros de datos de IA podrían estar disponibles ya en agosto y que podían empezar a realizar pedidos.

La cuota de mercado de Nvidia ‌en China se ha reducido prácticamente a cero, dijo Huang en octubre, afectada por los controles de exportación de EEUU y por ‌la apuesta de ⁠Pekín por la autosuficiencia en tecnologías clave.

El posible cambio en la postura de China pone de ​relieve la creciente escasez de capacidad informática a la que se enfrentan las empresas tecnológicas del país.

Con información de Reuters