Kant, filósofo: “Atrévete a saber”

Kant subraya la importancia de que el ser humano sea autónomo en su razonamiento, superando la dependencia de la autoridad externa.

En la historia del pensamiento occidental, pocas frases han logrado capturar el espíritu de una época con tanta fuerza y vigencia como "Sapere aude". Traducida habitualmente como “atrévete a saber” o “ten el valor de usar tu propio entendimiento”, esta expresión se convirtió en el núcleo del célebre ensayo ¿Qué es la Ilustración? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?), publicado en 1784 por el filósofo prusiano Immanuel Kant.

Si bien la autoría original de la frase pertenece al poeta romano Horacio (quien la escribió en sus Epístolas en el siglo I a.C.), fue Kant quien le otorgó un significado revolucionario en el contexto del movimiento ilustrado del siglo XVIII. Para el pensador de Königsberg, estas palabras no eran un simple consejo literario, sino una declaración de principios fundamental para liberar a la humanidad de la superstición, la opresión y la ignorancia, sentando así las bases morales y racionales del mundo moderno.

Para dimensionar el impacto del Sapere aude, es necesario comprender el diagnóstico que Kant hacía de la sociedad de su tiempo. En su ensayo de 1784, el filósofo definía a la Ilustración como la salida del ser humano de su "minoría de edad", una condición en la cual el individuo es incapaz de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro.

Kant subrayaba que la causa de esta minoría de edad no residía en una falta de inteligencia, sino en una falta de valor y determinación. De ahí que el "atrevimiento" que exige la frase implique romper con la comodidad de aceptar dogmas empaquetados y dejar de depender de tutores externos —ya sean las instituciones religiosas, los gobernantes políticos o la mera tradición— para decidir qué es lo verdadero o lo justo. Estar en la "minoría de edad" es fácil y confortable; pensar por uno mismo, en cambio, requiere un esfuerzo que genera vértigo.

El llamado kantiano es, en última instancia, una exigencia de emancipación intelectual y responsabilidad personal. La estructura de su argumento descansa sobre tres pilares conceptuales:

Autonomía de la razón: El ser humano debe ser el único soberano de su pensamiento, superando cualquier tipo de sumisión a la autoridad impuesta.

El ser humano debe ser el único soberano de su pensamiento, superando cualquier tipo de sumisión a la autoridad impuesta. Cuestionamiento de lo establecido: La verdadera valentía filosófica no consiste en acumular saberes enciclopédicos, sino en tener el coraje de interrogar las certezas absolutas de la época.

La verdadera valentía filosófica no consiste en acumular saberes enciclopédicos, sino en tener el coraje de interrogar las certezas absolutas de la época. La libertad como condición: Para que los ciudadanos puedan "atreverse a saber", es indispensable que exista libertad de expresión y de pensamiento en el espacio público, permitiendo el uso público de la razón en todos los órdenes.

La frase "Sapere aude" significa "atrévete a saber" o "ten el valor de usar tu propio entendimiento".

El legado del relojero de Königsberg

Immanuel Kant (1724-1804) pasó la totalidad de su vida en la ciudad de Königsberg (entonces Prusia Oriental), bajo una rutina tan estricta y metódica que, según la leyenda popular, sus vecinos ajustaban los relojes cuando lo veían pasar en su caminata vespertina. Sin embargo, esa existencia apacible contrastó con la magnitud de su revolución filosófica. Con sus tres grandes obras maestras —la Crítica de la razón pura, la Crítica de la razón práctica y la Crítica del juicio— transformó para siempre la epistemología y la ética.

Al situar al sujeto y a su capacidad racional en el centro del conocimiento, Kant demostró que la libertad y la moral no dependen de mandatos divinos ni de inclinaciones naturales, sino del deber autopercibido por una razón libre y autónoma. Por eso, el Sapere aude continúa interpelando a las sociedades contemporáneas: en una era saturada de información, algoritmos y posverdad, la invitación kantiana a encender el pensamiento propio y apagar los dogmas de turno sigue siendo un acto de absoluta rebeldía.