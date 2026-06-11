Platón, filósofo griego: "La peor forma de injusticia es aparentar ser justo sin serlo"

"La peor forma de injusticia es aparentar ser justo sin serlo". Esta célebre sentencia de Platón, también traducida en los textos clásicos como "La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo", pertenece a La República (Libro II, 361a), la obra cumbre del filósofo griego dedicada a desentrañar qué es la justicia y si el hombre justo es genuinamente más feliz que el injusto.

Sin embargo, el contexto de este pasaje esconde una genial paradoja dramática: la frase no la pronuncia Sócrates para dar una lección, sino Glaucón (el hermano de Platón) para desafiarlo. Actuando como el "abogado del diablo", Glaucón lleva el argumento del egoísmo moral al extremo para obligar a Sócrates a defender la justicia por lo que es en sí misma, y no por sus simples apariencias.

El fascinante trasfondo filosófico, político e ideológico de este momento se compone de varias claves fundamentales. En el Libro I de la obra, el sofista Trasímaco había provocado a los presentes afirmando de forma tajante que "la justicia no es otra cosa que la ventaja del más fuerte". Aunque Sócrates intenta refutarlo, al iniciar el Libro II, Glaucón y Adimanto no quedan conformes con la explicación.

Ellos le advierten a Sócrates que, en el mundo real, la mayoría de la gente no es justa por convicción íntima, sino por mera conveniencia: para construir una buena reputación, conseguir honores, evitar castigos legales o por el simple miedo a sufrir la injusticia de otros. Por eso, desafían al filósofo a demostrar que ser justo es un bien en sí mismo, incluso si nadie te está mirando y si no te reporta ningún beneficio material.

Para demostrar su punto de vista, Glaucón introduce un famoso experimento mental: el mito del anillo de Giges. La historia narra la vida de un pastor que encuentra un anillo mágico con el poder de volverlo invisible. Al notar que sus actos ya no tienen consecuencias sociales ni legales, el pastor entra al palacio, seduce a la reina, asesina al rey y se apodera del trono de forma impune.

Glaucón sostiene una postura incómoda: si le diéramos un anillo de estos a un hombre justo y otro a uno injusto, ambos terminarían actuando exactamente igual. Desde esta perspectiva, la única barrera real para la maldad es el miedo colectivo a ser descubiertos y castigados.

El origen exacto de la frase: El "injusto perfecto"

Justo después de exponer el mito del anillo, Glaucón propone aislar los dos perfiles morales de forma pura para evaluar quién es verdaderamente más feliz. Es en este preciso instante donde describe al hombre perfectamente injusto, presentándolo como un auténtico maestro de la estrategia política y social:

Se trata de un criminal tan inteligente que es capaz de cometer las peores atrocidades, robos y corrupciones en las sombras, pero que a la vez construye una fachada impecable de bondad, filantropía y rectitud de cara al público.

Glaucón afirma que este hombre alcanzará la cima de su arte porque, precisamente, "la peor forma de injusticia es aparentar ser justo sin serlo". Al ser considerado un santo por la sociedad, este hipócrita supremo conseguirá poder político, riquezas, un buen matrimonio y honores, todo financiado por sus crímenes invisibles.

Platón es uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental.

En contraposición, pide imaginar al hombre perfectamente justo: alguien que hace el bien toda su vida pero que, por una mala jugada del destino, tiene reputación de criminal, siendo marginado, torturado y finalmente crucificado. El desafío final que le lanzan a Sócrates es demoledor: ¿Podés demostrar que este hombre justo y torturado es más feliz que el corrupto que toda la sociedad adora?

Aunque la frase se utiliza inicialmente como un recurso argumentativo de Glaucón, refleja a la perfección el pensamiento crítico de Platón respecto a la crisis moral de Atenas. Platón detestaba profundamente a los sofistas, los maestros de la retórica que cobraban altas sumas por enseñar a persuadir, porque consideraba que entrenaban a la élite política de la época para "parecer" sabios y justos en las plazas públicas, sin importarles en lo más mínimo la verdad o el bien común.