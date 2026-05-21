Platón, filósofo: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”

“La medida de un hombre es lo que hace con el poder”. Esta célebre frase, atribuida históricamente a Platón, sintetiza uno de los ejes conceptuales y políticos más profundos de su pensamiento: la tensión permanente entre la virtud individual, la justicia colectiva y el ejercicio de la autoridad.

Aunque la frase funciona hoy en día como una máxima condensada para el consumo del público moderno, expresa a la perfección los dilemas morales que el filósofo griego desarrolló de manera minuciosa en su obra cumbre, La República —particularmente en los Libros I y II—, y en sus célebres diálogos sobre la naturaleza del alma humana.

Para desarmar el alcance real de esta advertencia y comprender su vigencia, es necesario analizarla a partir de tres claves fundamentales de su andamiaje teórico.

1. El mito del Anillo de Giges y la trampa de la impunidad

En el Libro II de La República, el personaje de Glaucón —un discípulo que discute cara a cara con Sócrates— expone una visión profundamente pesimista y descarnada de la condición humana a través de una fábula: el mito del Anillo de Giges. La historia narra las peripecias de un humilde pastor que, por azar, encuentra un anillo mágico con la propiedad de volverlo invisible. Al descubrir que ya no está sujeto a la mirada ni al juicio de sus semejantes, el pastor utiliza esa impunidad absoluta para cometer las peores atrocidades: seduce a la reina, asesina al monarca legítimo y usurpa el trono de la ciudad.

Glaucón introduce este mito para sostener una tesis incómoda: que los seres humanos solo somos "buenos" o "justos" por coacción, es decir, por el miedo al castigo, al peso de la ley o a la reprobación social. Bajo esta premisa, si le diéramos un anillo de invisibilidad a un hombre justo y otro a uno injusto, ambos terminarían corrompiéndose y actuando de la misma manera criminal, porque la falta de consecuencias externas desnuda lo que verdaderamente habita en el interior de cada individuo.

La máxima platónica responde directamente a esta provocación. Platón refuta la visión pesimista de Glaucón y argumenta que el verdadero hombre justo es aquel que, aun poseyendo el "anillo de Giges" —representado modernamente en el poder absoluto y la impunidad política—, elige sostener la rectitud, la ética y la moderación. Desde esta perspectiva, el poder no tiene la propiedad mágica de corromper una virtud real; lo que hace es despojar las caretas y desnudar la falsa moral de los hipócritas.

2. La tiranía como la peor enfermedad del alma

Para comprender cómo opera esta dinámica, hay que adentrarse en la psicología platónica. El filósofo sostenía que el alma humana se encuentra dividida en tres fuerzas que deben permanecer en un estricto equilibrio dinámico: la razón (que tiene el mandato natural de gobernar), el coraje o la fuerza de voluntad, y los apetitos o deseos materiales (que deben ser regulados y controlados).

Esta frase de Platón sintetiza uno de los ejes conceptuales y políticos más profundos de su pensamiento.

Cuando una persona común no dispone de cuotas de poder, sus apetitos y ambiciones se encuentran limitados de manera externa por las leyes de la polis o por el temor a las sanciones. El problema estructural surge cuando ese mismo individuo accede al poder del Estado y los frenos exteriores desaparecen. Si el gobernante es un ignorante o un esclavo de sus propias pasiones, el poder absoluto actuará como un multiplicador de sus vicios.

Se transforma de este modo en un tirano, la figura que para Platón representa al ser más infeliz, esclavo y degradado de la tierra, dado que su capacidad de razonar ha quedado completamente sometida a las pulsiones más oscuras de sus apetitos personales.

En consecuencia, solo aquel individuo cuya alma ya se encuentra gobernada internamente por la racionalidad y la sabiduría está en condiciones de utilizar el poder como una herramienta transformadora para el bien común y no como un vehículo para el beneficio privado.

3. El gobernante ideal y la vigencia del Rey-Filósofo

Este diagnóstico clínico sobre la condición humana condujo a Platón a formular su propuesta política más célebre y controvertida: la teoría del Rey-Filósofo.

Consciente de que el ejercicio de la autoridad es una prueba de fuego que termina destruyendo a los caracteres más débiles o codiciosos, el pensador de Atenas defendía que el gobierno de las naciones no debía entregarse bajo ninguna circunstancia a los más ambiciosos, a las corporaciones de los más ricos (oligarquía) ni a los demagogos profesionales que logran seducir la voluntad de las masas a través de la retórica falaz (democracia degradada).

Por el contrario, el mando debía delegarse de manera exclusiva en aquellos ciudadanos que hubieran alcanzado el conocimiento real de la justicia y el Bien común mediante la preparación filosófica.

Para la matriz platónica, los mejores gobernantes posibles son, paradójicamente, aquellos que no desean el poder. Lo asumen no como un privilegio de casta o un botín personal, sino como un deber cívico e institucional indispensable para evitar un mal mayor: que la conducción de la ciudad caiga en manos de hombres corruptos e incapaces.

Un espejo de aumento moral

En definitiva, la lección de Platón desmitifica los discursos políticos tradicionales que culpan a las instituciones por las desviaciones de los líderes. El poder político opera, en última instancia, como un espejo de aumento moral.

A un ciudadano de a pie se lo puede evaluar por cómo cumple las normas bajo el control social de sus pares; pero a un dirigente, despojado de los frenos inhibitorios del llano, solo se lo puede medir por los alcances de su autodisciplina interna. El poder no altera la esencia de las personas: simplemente se encarga de revelar, ante los ojos de toda la comunidad, quiénes son verdaderamente en la intimidad de su fuero interno.