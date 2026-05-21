Así está hoy Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: las fotos actuales de su carrera en el modelaje

Taína Gravier heredó la elegancia de Valeria Mazza y comenzó a destacarse en eventos y redes sociales.

La vida de Taína Gravier volvió a despertar interés luego de sus recientes apariciones públicas y del crecimiento de su exposición mediática. La hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier combina presencia en eventos, pasión por la música y una creciente atención dentro del mundo de la moda, donde su estilo y personalidad comenzaron a destacarse.

Quién es Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza

Taína Gravier es la única mujer entre los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. La joven comparte familia con sus hermanos Balthazar, Tiziano y Benicio, y desde pequeña estuvo vinculada a un entorno relacionado con la moda, los viajes y la exposición pública.

A sus 18 años, comenzó a captar cada vez más atención en redes sociales y eventos sociales gracias a su estilo personal y a las similitudes físicas con su madre, una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel internacional.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos imaginaban, Taína no tiene como principal objetivo construir una carrera exclusivamente dentro del modelaje. Aunque heredó la elegancia y la presencia de Valeria Mazza, sus intereses están enfocados principalmente en el mundo artístico.

La pasión de Taína Gravier por la música y los escenarios

Desde muy chica, Taína Gravier mostró interés por las artes escénicas. Estudió canto e interpretación y encontró en la música una de sus grandes pasiones.

En los últimos años comenzó a ganar experiencia sobre escenarios importantes y logró presentarse en eventos de gran visibilidad. Uno de los momentos más destacados de su recorrido artístico fue su participación junto al grupo Erreway en el reconocido festival Starlite, donde compartió escenario frente a miles de personas.

Esa experiencia consolidó aún más su vínculo con el mundo artístico y alimentó las versiones sobre un posible futuro relacionado con la música y el espectáculo. A pesar de mantener un perfil relativamente bajo en comparación con otras figuras jóvenes del ambiente, sus publicaciones y apariciones públicas suelen generar repercusión inmediata, especialmente entre seguidores de la moda y el entretenimiento.

Las fotos actuales de Taína Gravier y su crecimiento en el mundo de la moda

En los últimos meses, las imágenes más recientes de Taína Gravier comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y medios vinculados al espectáculo. Sus looks, producciones fotográficas y presencia en eventos exclusivos despertaron comentarios por el parecido con Valeria Mazza y por su impronta moderna.

Si bien todavía no confirmó una carrera profesional dentro del modelaje, su imagen ya aparece asociada al universo fashion por el entorno familiar y por el estilo sofisticado que suele mostrar en cada aparición pública.

La joven mantiene una estética elegante y relajada, con outfits que combinan tendencias actuales y referencias clásicas, una característica que muchos relacionan directamente con la influencia de su madre.

Además de las producciones vinculadas a la moda, Taína comparte momentos de viajes y reuniones familiares que reflejan el fuerte vínculo que mantiene con su entorno cercano.

Quién es Joaquín, el novio de Taína Gravier

Joaquín, su novio de perfil bajo, ya comparte viajes y encuentros junto a la familia Gravier-Mazza

Otro aspecto que recientemente llamó la atención fue la presentación pública de Joaquín, el joven que mantiene una relación sentimental con Taína Gravier. Según trascendió, el vínculo comenzó luego de varios años de amistad y terminó consolidándose como noviazgo en los últimos meses. Incluso, ambos ya compartieron viajes junto a toda la familia Gravier-Mazza.

Joaquín tiene 19 años, estudia Administración de Empresas y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática. Además, posee antecedentes ligados al deporte, especialmente al fútbol. Durante su infancia formó parte de equipos como Deportivo Yacaré y en 2022 disputó la Santa Catarina Cup en Brasil junto al equipo Los Teros.

Con proyectos artísticos, presencia creciente en redes y un estilo que no pasa desapercibido, Taína Gravier atraviesa una etapa de fuerte exposición pública mientras comienza a construir su propio camino dentro del mundo del espectáculo y la moda.