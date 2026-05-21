Chau a una línea de colectivos que une Constitución con Lanús: por qué puede desaparecer y qué cambios hay

La línea 154 de colectivos, que une Plaza Constitución con Lanús, podría dejar de existir en los próximos meses. La Secretaría de Transporte de la Nación publicó un proyecto en el Boletín Oficial que propone que esta línea sea absorbida por la línea 45. Esto significa que, si la medida se aprueba, los pasajeros seguirán teniendo el mismo recorrido, pero los colectivos ya no se identificarán con el número 154.

El objetivo de la modificación es unificar servicios y optimizar recursos. La línea 45, que actualmente conecta Remedios de Escalada con Ciudad Universitaria y tiene ramales expresos, extendería su recorrido hasta Retiro, integrando el trayecto de la 154. Sin embargo, no sería la primera vez que se intenta esta fusión. Años atrás, la empresa ya había intentado una “ramalización”, pero debió volver atrás por disposiciones oficiales.

Cómo quedaría el servicio si se aprueba la medida

Según el documento oficial, la línea 154 dejaría de circular con ese número y pasaría a ser un ramal de la línea 45. Los colectivos seguirían pasando por las mismas zonas y paradas, pero cambiaría la identificación y la modalidad del servicio. El punto más relevante para los usuarios es que desaparecerían los servicios expresos o semirrápidos que hoy tiene la línea 45.

De esta manera, los ramales quedarían así:

Ramal A : Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria (sin cambios)

Ramal B : Remedios de Escalada – Retiro (dejaría de ser expreso)

Ramal C: Constitución – Ciudad Universitaria (también pasaría a ser común)

Esto implica que los colectivos podrían detenerse en todas las paradas del recorrido y pasarían a cobrar tarifa común (sin los recargos que a veces tienen los servicios diferenciales).

Plazos y posibles objeciones

La medida aún no está confirmada. Tras la publicación en el Boletín Oficial, se abrió un plazo de 15 días hábiles para que pasajeros, empresas y otros actores del sector presenten observaciones o reclamos. Fuentes vinculadas al transporte advierten que podrían surgir objeciones de otras compañías, lo que podría demorar la implementación durante varios meses.

La séptima línea que desaparece en el AMBA

Si finalmente la línea 154 deja de existir como tal, se convertirá en la séptima línea eliminada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde diciembre de 2023. Las anteriores fueron:

Línea 5 : absorbida por la 8

Línea 6 : parcialmente integrada a la 50

Línea 23 : incorporada en parte a la 115

Línea 75 : fusionada parcialmente con la 32

Línea 90 : integrada en un tramo a la 151

Línea 99: absorbida parcialmente por la 106

Los usuarios de la zona sur deberán estar atentos a las novedades, ya que el cambio modificaría la identidad de un recorrido clásico y la forma de viajar en la línea 45.