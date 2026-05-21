Venus Psíquica predijo cómo le irá a Patricia Bullrich si se postula en 2027: "La veo..."

La vidente que predijo la crisis de Milei ahora adelantó cómo le va a ir a Bullrich si se postula para presidente en 2027.

El escenario político argentino siempre da que hablar, pero esta vez el foco no está puesto únicamente en las roscas de pasillo o en las medidas económicas, sino en el plano astral. Venus Psíquica, la reconocida tarotista y astróloga que viene sumando miles de seguidores por sus aciertos, lanzó una fuerte predicción sobre el futuro de Patricia Bullrich y sacudió las redes. Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, las cartas hablaron y el veredicto fue tajante.

A través de sus canales habituales, la tarotista reveló que el interés por el futuro de la actual Ministra de Seguridad es total. "Muchas personas nos preguntaron por Patricia Bullrich, el Gobierno y qué va a pasar con ella", arrancó comentando, para luego meterse de lleno en lo que le deparan los astros a la funcionaria, tanto en el corto plazo con sus causas judiciales como en sus ambiciones de cara al sillón de Rivadavia.

En un primer análisis, las cartas parecieron traerle cierta tranquilidad a la ministra respecto a Comodoro Py. Según los astros de Venus Psíquica, Bullrich saldrá airosa de los frentes judiciales que afronta: "Bullrich no va a tener tantos problemas como sus colegas políticos. Vemos el año 2026, que sí, que va a seguir presentándose en la Justicia, seguir siendo citada y va a seguir declarando", detalló. En ese sentido, la vidente fue un paso más allá y aseguró: "En la Justicia no encuentran grandes cosas, no la imputan, por ahora. Vemos una persona, una energía donde la Justicia no la procesa, no es procesada".

La vidente que predijo la crisis de Milei ahora adelantó cómo le va a ir a Bullrich si se postula para presidente en 2027.

El fin de un ciclo y la dura predicción para 2027

Sin embargo, el panorama se oscurece drásticamente al hablar de su continuidad en la gestión actual y de sus chances electorales a futuro. La astróloga tiró una bomba que vincula directamente el destino de Bullrich con el del Presidente de la Nación. "Sí vemos una energía que termina su ciclo en el Gobierno este año 2026. Vemos una culminación de ciclo, ella es clave en la terminación del Gobierno de Javier Milei y su grupo total político", disparó sin filtros.

Para la tarotista, la suerte del oficialismo está echada y la ministra cumplirá un rol central en ese desenlace. "Patricia Bullrich es una de ellas, fue, es y será clave. Milei termina su ciclo. Las energías se unen, y la caída del Gobierno se efectúa. Está decretado que termine, está en su final", sentenció con firmeza, generando una fuerte repercusión entre los usuarios que siguen de cerca las predicciones políticas.

Finalmente, al ser consultada sobre si este escenario le abriría las puertas a la funcionaria para una nueva carrera presidencial en el 2027, la respuesta del tarot fue letal para las aspiraciones de la dirigencia de la ministra. "No la veo ganar, no la veo ser presidente. No la veo en la presidencia argentina, sí va a luchar mucho para llegar a la presidencia pero no la veo. No va a llegar, su ciclo termina con este Gobierno", concluyó Venus Psíquica, dejando una advertencia astrológica que ya genera debate en las redes sociales.