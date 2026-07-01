EEUU levanta las restricciones sobre los modelos de IA Fable y Mythos de Anthropic

El logotipo de Anthropic, un teclado y una mano robótica

Por Chris Thomas, Karen Freifeld y Deepa ​Seetharaman

1 jul (Reuters) - Anthropic anunció el martes que el Departamento de Comercio de EEUU había levantado los controles de exportación sobre sus modelos de IA Fable y Mythos, menos de tres semanas después de que se ‌ordenara a la empresa suspender el acceso a ‌sus modelos de IA más avanzados debido a riesgos para la seguridad nacional.

Washington ha intensificado la supervisión del lanzamiento de nuevos modelos para identificar posibles amenazas, ante la preocupación de que los modelos avanzados de IA puedan ser utilizados indebidamente por los servicios de inteligencia militar de China, Rusia u otros países que generan preocupación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Anthropic desactivó sus modelos Mythos 5 y Fable 5 tras una orden de control de exportaciones emitida el 12 de junio. La semana pasada, el Gobierno de EEUU permitió a la empresa lanzar Mythos 5, pero solo para algunas organizaciones estadounidenses "de confianza".

"Hemos recibido la notificación de ​que el Departamento de Comercio ha ⁠levantado los controles de exportación sobre Claude Fable 5 y Mythos 5. Mañana comenzaremos a restablecer el acceso", dijo ‌Anthropic en una publicación en la red social X.

Una carta dirigida a Anthropic por el ⁠secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, a la que tuvo acceso ⁠Reuters, también indicaba que se habían retirado los controles de exportación.

Anthropic había "acordado detectar y abordar de forma proactiva los riesgos de seguridad asociados a los modelos", señaló Lutnick. También había acordado colaborar de forma diligente con el Gobierno de EEUU ⁠en los protocolos para Mythos, Fable y futuros modelos, así como informar al Gobierno de EEUU de ​cualquier actividad maliciosa, añadió.

EL GOBIERNO DE EEUU PODRÍA REEVALUAR LA SITUACIÓN SI CAMBIAN LAS ‌CIRCUNSTANCIAS

Lutnick, sin embargo, señaló que el departamento "se reserva el derecho ‌a reevaluar las decisiones tomadas en esta carta y la necesidad de volver a imponer un requisito de ⁠licencia, en caso de que cambien las circunstancias o de que Anthropic incumpla sus compromisos".

Tanto Fable como Mythos utilizan el mismo modelo de IA subyacente, pero Fable está diseñado para estar ampliamente disponible para uso público, mientras que en el caso de Mythos se han eliminado algunas medidas de seguridad.

Anthropic ha implementado una nueva medida de seguridad que detecta y ​bloquea una técnica ‌que, según cree, el Gobierno consideraba un método para eludir o "desbloquear" Fable 5, dijo una fuente de la empresa que prefirió ser anónima.

La fuente, sin embargo, añadió que las vulnerabilidades detectadas por dicha técnica —que habían preocupado al Gobierno— ya se conocían y se habían corregido anteriormente.

Los expertos han señalado que los modelos de Mythos, en manos equivocadas, podrían acelerar drásticamente los ciberataques sofisticados, especialmente en sectores como el bancario, ⁠que dependen de sistemas tecnológicos complejos, interconectados y, a menudo, con décadas de antigüedad.

La decisión del Gobierno del viernes de permitir el acceso a Mythos a algunas organizaciones estadounidenses "de confianza" coincidió con el anuncio de su rival OpenAI de que había retrasado el lanzamiento público completo de GPT-5.6 a petición del Gobierno de EEUU, limitando su acceso a un pequeño grupo de socios previamente evaluados.

Esas medidas gubernamentales habían suscitado numerosas críticas, ya que se consideraba que la selección de qué empresas eran dignas de ser consideradas "de confianza" por parte del Gobierno era injusta y poco transparente.

El creciente escrutinio de los modelos de IA se puso de relieve ‌con la firma por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una orden ejecutiva que establece un marco voluntario para que los desarrolladores de IA ofrezcan “modelos frontera cubiertos” al Gobierno estadounidense hasta 30 días antes de liberarlos a socios de confianza.

Isaac Harris, director ejecutivo del Frontier Security Institute, una organización sin fines de lucro centrada en IA y seguridad nacional, dijo que el levantamiento de las restricciones el martes indicaba que “ahora hay un proceso para estándares de los modelos en Estados ‌Unidos”.

Sin embargo, añadió: “Todavía hay un signo de interrogación sobre cómo se manejarán en el mercado estadounidense capacidades igualmente peligrosas provenientes de China con menos salvaguardias”.

Tanto OpenAI como Anthropic han presentado de forma confidencial solicitudes de salida a bolsa en Estados Unidos.

La relación de Anthropic ‌con el Gobierno estadounidense ha ⁠sido especialmente accidentada este año.

El Pentágono designó a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro”, impidiendo a los contratistas utilizar la IA de Anthropic cuando trabajen para el ejército estadounidense, ​después de que la empresa se negara a permitir que sus modelos se usaran para vigilancia doméstica masiva o sistemas de armas totalmente autónomos.

Con información de Reuters