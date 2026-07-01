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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 18 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

El dólar blue opera este miércoles 1 de julio en el mercado informal con una cotización de $1495 para la compra y $1515 para la venta, lo que representa una variación del 0,33%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este miércoles con una cotización de compra en $1561.4748 y venta en $1563.7217, lo que representa una variación positiva del 0,97%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este miércoles con una suba del 0,88%: la compra se ubica en $1521.62 y la venta en $1522.17. En el mercado de bonos, las paridades acompañan este movimiento sostenido por la demanda en la plaza local.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

El dólar oficial marca este miércoles, 1 de julio, una cotización de $1450 para la compra y $1500 para la venta en el Banco Nación, con una variación positiva del 0,33% respecto a la jornada anterior, en una actualización que refleja el comportamiento habitual del mercado.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio

En el mercado informal, el dólar blue se negocia este miércoles con una cotización de $1495 para la compra y $1515 para la venta, lo que representa una variación del 0,33% respecto a la jornada anterior.

Hace 13 horas

Las empresas ya giraron al exterior U$S 2.600 millones en dividendos durante 2026

La flexibilización del cepo cambiario aceleró el envío de utilidades a las casas matrices. El Banco Central señaló que ya se regularizó la mitad de la deuda comercial acumulada hasta fines de 2023.

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El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500

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Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos

La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.

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06:56 | 29/06/2026

Sin cambios en el oficial, los dólares paralelos cerraron sin tendencia definida

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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00:05 | 29/06/2026

Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial

Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.

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18:04 | 28/06/2026

El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato

La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc. 
 

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12:35 | 28/06/2026

Cuánto cotiza el dólar oficial y los paralelos este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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10:07 | 27/06/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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20:08 | 26/06/2026

Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda

La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.

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19:59 | 26/06/2026

Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo

La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.

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09:42 | 26/06/2026

Precio del dólar máximo el martes 30 de junio

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800. 

El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria

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06:18 | 26/06/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:51 | 25/06/2026

Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza

De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario. 

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