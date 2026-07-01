Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 18 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
El dólar blue opera este miércoles 1 de julio en el mercado informal con una cotización de $1495 para la compra y $1515 para la venta, lo que representa una variación del 0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este miércoles con una cotización de compra en $1561.4748 y venta en $1563.7217, lo que representa una variación positiva del 0,97%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este miércoles con una suba del 0,88%: la compra se ubica en $1521.62 y la venta en $1522.17. En el mercado de bonos, las paridades acompañan este movimiento sostenido por la demanda en la plaza local.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
El dólar oficial marca este miércoles, 1 de julio, una cotización de $1450 para la compra y $1500 para la venta en el Banco Nación, con una variación positiva del 0,33% respecto a la jornada anterior, en una actualización que refleja el comportamiento habitual del mercado.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 1 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se negocia este miércoles con una cotización de $1495 para la compra y $1515 para la venta, lo que representa una variación del 0,33% respecto a la jornada anterior.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio
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19:59 | 26/06/2026
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
09:42 | 26/06/2026
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria
06:18 | 26/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:51 | 25/06/2026
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De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.