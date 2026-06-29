Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial

Tras varios meses planchado, el dólar comenzó a despertarse en el último bimestre. Según economistas, esta suba llegó para quedarse: durante julio y toda la seguna mitad del año, son varios los factores que presionarán al alza al tipo de cambio.

En el primer cuatrimestre, la divisa norteamericana volvió a su sendero de atraso cambiario habitual, luego de los vaivenes del electoral segundo semestre del año pasado.

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Mientras la inflación se aceleraba, el dólar oficial pasaba de arrancar enero en 1.495 pesos a tocar un piso de 1.395 pesos a mediados de abril. En el mismo período, la suba de precios acumulaba otros 12 puntos.

Pero entonces se revirtió la tendencia. En los últimos dos meses y medio, el dólar arrancó una lenta pero persistente suba que se aceleró en junio, para tocar nuevamente los 1.495 pesos la semana pasada. En total, el aumento de la divisa durante el sexto mes del año fue del 5%, más que duplicando la inflación esperada.

"El frente cambiario de junio parece confirmar un cambio de régimen de fondo: el esquema dejó de defender un nivel y pasó a administrar un ritmo", señaló al respecto un informe de la consultora Outlier.

Los factores que presionarán al alza el dólar durante el segundo semestre

Para los economistas, hay diversos factores, muchos estacionales, que presionarán al alza al tipo de cambio durante los próximos meses y que favorecerán que continúe la tendencia alcista registrada desde mediados de abril.

"No vemos que la demanda de divisas pueda ceder en los próximos meses, salvo un retroceso de la FAE tras los aguinaldos, y menos aún con una recuperación de la actividad que eleve las importaciones", advirtió Outlier sobre este punto.

De manera similar, el analista financiero Christian Buteler agregó a El Destape que "para el segundo semestre se espera que que el dólar siga sumando por arriba de la inflación", revirtiendo parte del atraso cambiario del primer cuatrimestre.

Uno de los elementos estacionales que incidirán por el lado de una mayor demanda en un alza del tipo de cambio durante julio es el pago del medio aguinaldo para trabajadores registrados y los jubilados, factor que debería impactar especialmente durante esta semana, precisó Outlier.

El otro factor estacional de julio que implicará una mayor demanda es el de las vacaciones de invierno, especialmente en el contexto del atraso cambiario que todavía persiste y que abarata los costos de los viajes al exterior.

Pero este año hay un factor clave adicional que presionará todavía más al precio del dólar en las próximas semanas. Se trata, obviamente, del Mundial. Según estimaciones privadas, por ejemplo de la consultora Qualy, la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá podría generar una demanda extra de unos 450 millones de dólares por parte de los argentinos.

Buteler remarcó que, si Argentina sigue avanzando durante la fase eliminatoria, la demanda seguirá creciendo y podría sobrepasar a otros factores circunstanciales.

La menor oferta y los factores que pueden moderar la suba

Otra clave que permite anticipar una suba del tipo de cambio en los próximos meses viene por el lado de una menor oferta. La consultora LCG remarcó que, en la última semana, "aflojó algo la liquidación del agro respecto del pico de las semanas previas", lo que incidió en que volviera a subir el dólar mayorista, un 1% en la semana y un 5% total durante el mes. Este proceso se profundizará a medida que se aleje el pico de la cosecha gruesa, que ocurre entre abril y junio.

No es el único. También por parte de la oferta, un elemento que incidirá es "la baja del precio del petróleo, sobre todo si se termina de lograr la paz" entre Estados Unidos e Irán, subrayó Buteler, lo que supondría el ingreso de menos divisas por las exportaciones hidrocarburíferas de Argentina.

La duda no es si el dólar seguirá subiendo, pero sí cuánta podría llegar a ser esa suba, teniendo en cuenta la intervención esperada por parte del Banco Central, pese a lo que indican los manuales anarcocapitalistas.

Para Eric Paniagua, analista financiero de la consultora EPyCA, es factible que la divisa siga manteniendo una tendencia alcista. Pero, agregó, "el BCRA está activando algunos métodos para descomprimir al dólar, ya sea permitir un poco más su atraso, en su defecto gestionar las licitaciones de manera más corta y tener algo más de control. En algún punto es factible que dé resultado".

En la misma línea, un elemento que, al contrario, no debería incidir en la presión alcista es el de los vencimientos de deuda, especialmente los 4.300 millones de dólares que vencen el 9 de julio. El Tesoro "ya tiene acumulados casi 3.700 millones de dólares", a lo que se suman 266 millones de dólares más de la última licitación", señaló Buteler, con lo cual la eventual demanda ya fue cubierta.