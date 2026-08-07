Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año

El mercado definió, en las últimas horas, a cuánto espera que se ubique el dólar en los próximos meses, mientras que anticipó una inflación que se mantendría por encima del 1,5% al menos hasta fin de año.

Así quedó marcado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de fines de julio, publicado este último jueves 6 de agosto por el Banco Central (BCRA), elaborado en base a las estimaciones de las principales consultoras y bancos de la City porteña.

A cuánto va a estar el dólar entre agosto y fin de 2026

Concretamente, el mercado recortó sus previsiones para el dólar durante los próximos meses y ahora espera que el tipo de cambio mayorista alcance un promedio de $1.652 en diciembre de 2026. La cifra representa una baja de aproximadamente $21 frente al relevamiento previo, cuando la estimación se ubicaba cerca de los $1.673, por lo que se estima un mayor atraso cambiario.

Para agosto, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.512 por dólar, prácticamente sin cambios respecto del REM anterior, mientras que para septiembre se espera un promedio de $1.546, unos $2 menos que un mes atrás.

Luego, las estimaciones ascienden a $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. Para enero de 2027, el pronóstico llega a $1.688. El valor previsto para diciembre implicaría una suba interanual del dólar de 14,1%.

Cuál será la inflación de julio, agosto y el resto del año según el mercado

En materia de precios, los participantes del REM mantuvieron en términos generales sus expectativas para la inflación general de los próximos meses, aunque realizaron pequeñas correcciones a la baja para octubre y noviembre.

Estimaron una inflación de 2% en julio, 1,8% en agosto y septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre, 1,8% en diciembre y 1,7% en enero. Frente al relevamiento anterior, julio, agosto, septiembre y diciembre quedaron prácticamente sin cambios, mientras que octubre y noviembre fueron corregidos 0,1 punto porcentual a la baja.

Para todo 2026, los analistas proyectaron una inflación de 29,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que en el REM previo. A doce meses, la previsión también bajó, de acuerdo con el informe, hasta 21,8% interanual, una reducción de 0,5 puntos porcentuales.

Actividad, desempleo y tasa de interés

Entre el resto de las variables, el REM mostró un deterioro de las previsiones de actividad. Los analistas estimaron que el PIB desestacionalizado se habría contraído 0,4% en el segundo trimestre, una revisión negativa de un punto porcentual respecto del relevamiento anterior, cuando se estimaba un crecimiento de 0,6 puntos. Para 2026 esperan ahora un crecimiento promedio de 2,7%, 0,4 puntos menos que previamente.

La tasa de desempleo fue proyectada en 7,7% para el segundo trimestre 7,3% para el tercero y 7,5% para el cuarto, sin cambios respecto del REM anterior. En tanto, la tasa de interés (mayorista TAMAR) fue estimada en 22,4% nominal anual para agosto y 22,2% para diciembre, con leves correcciones al alza frente a la encuesta previa.